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Deco, diretor esportivo do Barcelona, afirmou nesta quarta-feira que todas as possibilidades continuam em aberto quanto à contratação de um novo zagueiro na próxima janela de transferências de inverno, em meio às lesões que atingiram o setor defensivo da equipe.

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Deco, diretor esportivo do Barcelona, afirmou nesta quarta-feira que todas as possibilidades continuam em aberto quanto à contratação de um novo zagueiro na próxima janela de transferências de inverno, em meio às lesões que atingiram o setor defensivo da equipe.

O ex-astro da seleção portuguesa indicou que a decisão será tomada depois de discutir o assunto com o técnico Hans Flick e avaliar as opções disponíveis.

Em entrevista à "Rádio Catalunya", ao lado de Bojan Krkić, coordenador da diretoria esportiva do clube, Deco falou sobre a crise de lesões que afetou as opções defensivas de Flick: "Se você olhar para a situação, vai ver que sofremos um grande número de lesões, e isso não é normal no mês de novembro. Andreas, Eric, Koundé e depois Xavi Espart".

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Ele acrescentou: "Em termos de número, tínhamos mais opções com o Xavi (Espart), e o treinador estava satisfeito com as alternativas disponíveis".

Sobre a possibilidade de ir ao mercado de inverno para contratar um novo zagueiro, Deco disse: "Todas as possibilidades estão abertas. Vimos que o Xavi Espart começou a se firmar, e isso nos dá uma opção a mais no elenco".

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E prosseguiu: "É verdade que as lesões complicaram as coisas e, claro, temos que analisar a situação e sentar com o treinador para tomar a decisão".

Ele continuou: "Se quisermos ir ao mercado em janeiro, temos que saber muito bem o que estamos procurando".

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O Barcelona sofreu uma série de lesões na defesa nas últimas semanas, incluindo Andreas Christensen, Eric García, Jules Koundé e Xavi Espart, o que obrigou Flick a lidar com a falta de opções e a mudar algumas peças de posição.

As prioridades do Barça

Em relação à mudança de prioridades do Barcelona no mercado, que passou da contratação de um centroavante de ofício para a busca por um zagueiro canhoto, Deco explicou que os planos do clube mudam de acordo com as necessidades da equipe e as oportunidades disponíveis.

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"As coisas mudam o tempo todo. O treinador disse ao Bojan que queria testar o Raphinha em outras posições nesta temporada, e ele já tinha começado a dar sinais nessa direção", afirmou.

E acrescentou: "A contratação do Julián Álvarez era impossível por causa das exigências financeiras, e o Raphinha já tinha jogado a primeira partida como centroavante, camisa 9, e começou a nos oferecer soluções. Além disso, a negociação pelo Gabriel Jesus também não era fácil, e tudo isso foi nos levando gradualmente à situação atual".

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Sobre a margem disponível no teto salarial e a possibilidade de financiar novas contratações, Deco ressaltou que o clube trabalha constantemente para melhorar sua situação financeira, explicando que a questão está mais ligada às regras do fair play financeiro do que ao total da folha salarial.

"Não queremos enfraquecer o time e não queremos a saída de nenhum jogador que possa nos ajudar", disse o ex-meio-campista do Barcelona.

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As declarações chegam num momento em que as restrições financeiras continuam sendo um dos principais desafios da diretoria do Barcelona, já que reportagens da imprensa espanhola apontaram que a margem do clube dentro das regras do fair play financeiro é limitada.

Isso pode fazer com que a contratação de um novo zagueiro dependa do surgimento de uma oportunidade adequada, sem impor custos adicionais ao orçamento, ou da abertura de espaço financeiro por meio de outras movimentações.