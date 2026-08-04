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Julian AlvarezGetty Images

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Deco em Madri: passo firme do Barcelona para romper as defesas do Atlético e arrematar Álvarez

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O Barcelona se recusa a desistir

Uma reportagem publicada nesta terça-feira revelou um grande avanço na tentativa do Barcelona de contratar Julián Álvarez, astro do Atlético de Madrid, ao longo deste verão. 

A contratação do atacante argentino Julián Álvarez (26 anos) é o principal alvo do Barcelona, e o clube já começou a dar passos concretos para garantir sua chegada.

 Até o momento, o Atlético de Madrid ainda mantém firme sua posição de recusar a transferência do jogador para o Barça, apesar do desejo do atleta de rumar ao Barcelona. No entanto, uma visita feita por uma delegação do clube nesta terça-feira pode acelerar o ritmo das negociações em torno de Julián.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o diretor esportivo Deco e seu assistente João Amaral viajaram a Madrid nesta terça-feira, com o objetivo de avançar no negócio pela contratação de Julián Álvarez.

 O Barcelona reafirma que o argentino é seu alvo para reforçar o ataque, e também sabe que o desejo do jogador de deixar o Atlético pode facilitar o acordo.

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O jornal apontou que uma reunião entre Deco e João Amaral com Fernando Hidalgo, empresário de Julián Álvarez, está marcada para as próximas horas.

 O atacante tem contrato com o Atlético de Madrid até 2030, mas o Barcelona espera que o jogador dê mais um sinal para confirmar seu desejo de partir.

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