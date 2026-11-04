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Tim Ursinus
Traduzido por

Declarações explosivas! Ibo Maza cogita publicamente deixar o Bayer Leverkusen

Bundesliga
Campeonato Francês
Bayer Leverkusen
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I. Maza

Ibrahim Maza deu a entender, em declarações bastante explosivas, que cogita deixar o Bayer Leverkusen para se aproximar de seu grande objetivo.

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Questionado sobre o suposto interesse do PSG, que veio à tona há algumas semanas, o meio-campista disse à RTL e à Sky: "É claro que seria um grande sonho poder jogar por um clube tão grande. Acho que todos sabemos o tamanho do Paris. É um dos melhores clubes do mundo, ao lado de Real, Barça e Arsenal. E poder jogar em um clube assim é algo pelo qual não só eu trabalho, mas muitos jogadores de futebol também."

Maza afirmou que quer "muito ganhar a Liga dos Campeões. Esse é um objetivo, claro. E meu sonho é um dia estar entre os melhores do mundo e ganhar a Bola de Ouro. É para isso que trabalho", acrescentou. Maza também se sente lisonjeado pelas comparações com Florian Wirtz. "Vejo isso de forma positiva, claro. É muito bom que, como a maioria diz, eu tenha características parecidas com as do Flo Wirtz. E, sim, é algo muito bom quando dizem, em relação a um jogador de nível mundial como o Flo: 'Ele tem algo dele.'"

Ele também considera motivador o fato de Lionel Messi, na votação do Troféu Kopa, concedido ao melhor jogador jovem, ter sido o único a votar nele. O prêmio acabou ficando com Lamine Yamal, do FC Barcelona, pela terceira vez consecutiva. "Ser escolhido por Lionel Messi é uma grande honra para mim. Acho que é algo especial. Isso dá ainda mais motivação quando alguém como Messi diz: 'Ok, esse garoto tem algo'", explicou Maza.

Ao mesmo tempo, Maza ressaltou que já quer sonhar alto com o Bayer Leverkusen nesta temporada. "Quero ganhar títulos este ano, com certeza: a Liga Europa e a Copa da Alemanha. Queremos nos classificar para a Liga dos Campeões pela Bundesliga, sem dúvida", disse. "Acho que temos um ótimo time, um ótimo treinador e, se todos derem tudo de si, podemos conseguir."

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Ibrahim Maza está entre os maiores talentos da Europa

O jogador de 20 anos é, sem dúvida, um dos maiores talentos da Europa e já mostrou várias vezes, nesta temporada ainda em seu início, do que é capaz. Após 12 jogos oficiais, Maza já soma sete participações em gols, sendo quatro marcados por ele. Isso, porém, não muda o fato de que o Bayer Leverkusen oscila entre a genialidade e a loucura sob o comando do técnico Carles Martinez.

Após oito rodadas, a equipe ocupa a sexta posição, com 13 pontos, e vem de uma dura derrota por 2 a 4 para o VfB Stuttgart, que atravessa uma crise. Na Liga Europa, por outro lado, o Bayer tem aproveitamento perfeito: nove pontos em três jogos. Na quinta-feira, o adversário será o Olympique de Marselha. "É difícil dizer o que está faltando", afirmou Maza sobre as atuações irregulares de sua equipe. "Os adversários foram muito diferentes. Acho que isso tem mais a ver conosco. Talvez tenhamos relaxado demais depois de três vitórias convincentes, pensando: 'Ok, a quarta também virá com facilidade.' Mas, fora isso, é futebol. Não dá para ganhar tudo."

FBL-EUR-C3-POZNAN-LEVERKUSENGetty Images

Ibrahim Maza tem cláusula de rescisão? Até quando vai seu contrato?

Maza, que se transferiu do Hertha BSC para o Leverkusen em 2025 por um valor estimado em 12 milhões de euros, tem contrato até 2030. Segundo informações, o vínculo não inclui uma cláusula de rescisão. Uma transferência, portanto, sairia cara.

Segundo a Sky, o PSG pode tomar medidas concretas já no inverno europeu para tirar Maza do Leverkusen. O Paris Saint-Germain procura um substituto para Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma grave lesão no joelho. Said El Mala, do 1. FC Köln, também seria um candidato para o clube da capital francesa.

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