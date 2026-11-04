Questionado sobre o suposto interesse do PSG, que veio à tona há algumas semanas, o meio-campista disse à RTL e à Sky: "É claro que seria um grande sonho poder jogar por um clube tão grande. Acho que todos sabemos o tamanho do Paris. É um dos melhores clubes do mundo, ao lado de Real, Barça e Arsenal. E poder jogar em um clube assim é algo pelo qual não só eu trabalho, mas muitos jogadores de futebol também."

Maza afirmou que quer "muito ganhar a Liga dos Campeões. Esse é um objetivo, claro. E meu sonho é um dia estar entre os melhores do mundo e ganhar a Bola de Ouro. É para isso que trabalho", acrescentou. Maza também se sente lisonjeado pelas comparações com Florian Wirtz. "Vejo isso de forma positiva, claro. É muito bom que, como a maioria diz, eu tenha características parecidas com as do Flo Wirtz. E, sim, é algo muito bom quando dizem, em relação a um jogador de nível mundial como o Flo: 'Ele tem algo dele.'"

Ele também considera motivador o fato de Lionel Messi, na votação do Troféu Kopa, concedido ao melhor jogador jovem, ter sido o único a votar nele. O prêmio acabou ficando com Lamine Yamal, do FC Barcelona, pela terceira vez consecutiva. "Ser escolhido por Lionel Messi é uma grande honra para mim. Acho que é algo especial. Isso dá ainda mais motivação quando alguém como Messi diz: 'Ok, esse garoto tem algo'", explicou Maza.

Ao mesmo tempo, Maza ressaltou que já quer sonhar alto com o Bayer Leverkusen nesta temporada. "Quero ganhar títulos este ano, com certeza: a Liga Europa e a Copa da Alemanha. Queremos nos classificar para a Liga dos Campeões pela Bundesliga, sem dúvida", disse. "Acho que temos um ótimo time, um ótimo treinador e, se todos derem tudo de si, podemos conseguir."

Ibrahim Maza está entre os maiores talentos da Europa

O jogador de 20 anos é, sem dúvida, um dos maiores talentos da Europa e já mostrou várias vezes, nesta temporada ainda em seu início, do que é capaz. Após 12 jogos oficiais, Maza já soma sete participações em gols, sendo quatro marcados por ele. Isso, porém, não muda o fato de que o Bayer Leverkusen oscila entre a genialidade e a loucura sob o comando do técnico Carles Martinez.

Após oito rodadas, a equipe ocupa a sexta posição, com 13 pontos, e vem de uma dura derrota por 2 a 4 para o VfB Stuttgart, que atravessa uma crise. Na Liga Europa, por outro lado, o Bayer tem aproveitamento perfeito: nove pontos em três jogos. Na quinta-feira, o adversário será o Olympique de Marselha. "É difícil dizer o que está faltando", afirmou Maza sobre as atuações irregulares de sua equipe. "Os adversários foram muito diferentes. Acho que isso tem mais a ver conosco. Talvez tenhamos relaxado demais depois de três vitórias convincentes, pensando: 'Ok, a quarta também virá com facilidade.' Mas, fora isso, é futebol. Não dá para ganhar tudo."

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Ibrahim Maza tem cláusula de rescisão? Até quando vai seu contrato?

Maza, que se transferiu do Hertha BSC para o Leverkusen em 2025 por um valor estimado em 12 milhões de euros, tem contrato até 2030. Segundo informações, o vínculo não inclui uma cláusula de rescisão. Uma transferência, portanto, sairia cara.

Segundo a Sky, o PSG pode tomar medidas concretas já no inverno europeu para tirar Maza do Leverkusen. O Paris Saint-Germain procura um substituto para Khvicha Kvaratskhelia, que sofreu uma grave lesão no joelho. Said El Mala, do 1. FC Köln, também seria um candidato para o clube da capital francesa.