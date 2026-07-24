Declarações estranhas de Jürgen Klopp ofuscam a sua grande visão como selecionador da Alemanha

O monólogo de abertura de Jürgen Klopp na sua apresentação como novo selecionador da Alemanha, na sexta-feira, durou mais de dez minutos. Klopp aproveitou essa oportunidade, por um lado, para sublinhar a sua vontade de agir e garantir de forma credível o que este cargo significa para ele. Apesar dos enormes êxitos com o Mainz 05, o Borussia Dortmund e o Liverpool, Klopp chegou mesmo a falar do "ponto alto da minha vida".

Mas também aproveitou o monólogo para, com alguma autoengrandecimento - sim, isso é possível apesar do seu currículo incrível -, se apresentar de certa forma como um presente para o futebol alemão (e para os jornalistas presentes). "Não faço isto por mim, mas por vocês", disse Klopp, repetiu essa mensagem várias vezes em diferentes variações e, ao mesmo tempo, sublinhou a sua falsa compreensão dos media.

"Neste caminho que, idealmente, todos nós vamos seguir em conjunto, também vamos precisar de vocês", disse Klopp em direção aos jornalistas. "É por isso que estamos aqui hoje e temos a oportunidade de nos comprometer com um caminho comum." Mas a tarefa dos meios de comunicação independentes não é fazer parte de um "caminho comum" com o objeto da cobertura. E sim acompanhá-lo de fora de forma crítica e mostrar de maneira independente os desenvolvimentos positivos, tal como os negativos. Pela vitória, os principais responsáveis continuam a ser, antes de mais, o treinador e os jogadores.

A estranha crítica de Klopp à forma como Nagelsmann foi tratado

Quase de forma condescendente, Klopp afirmou ter aceitado o cargo "embora tenha percebido como vocês tratam Julian". Depois da eliminação embaraçosa no Mundial, o antigo selecionador Julian Nagelsmann foi de facto alvo de fortes críticas, possivelmente aqui e ali até em demasia.

Mas a acusação de Klopp é, sem dúvida, estranha, já que no Mundial ele próprio fez parte desse "vocês". Como especialista de TV, Klopp também criticou e, ainda antes do primeiro jogo do Mundial, fez a sua declaração de "ainda" totalmente desnecessária. Sim, pediu desculpa por isso. Ainda assim, desencadeou com isso um enorme debate e dificultou extremamente o trabalho do seu antecessor. Como lidaria ele próprio com isso se alguém torpedeasse dessa forma o "caminho comum" que agora invoca?

No essencial, foi desnecessário o espaço que Klopp deu à sua crítica aos media na sua primeira conferência de imprensa e no decorrer disso chegou até a ameaçar com uma demissão. Sobretudo porque o vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke, se expressou de forma semelhante na sua breve declaração inicial. Quase pareceu que a cobertura mediática tinha sido identificada como um dos motivos para o novo fracasso no Mundial. Um pouco mais de humildade em relação à situação atual do futebol alemão teria sido perfeitamente apropriado.

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Jürgen Klopp pede tempo - e tem grandes visões

É óbvio que Klopp tem um enorme desejo de melhorar esta situação. Espera ardentemente que a seleção nacional volte também a receber mais atenção entre torneios do que aconteceu ultimamente. Repetidamente, nos seus longos monólogos, Klopp passou do futebol para a sociedade em geral, e em certa altura chegou até ao chanceler Friedrich Merz. A grande visão de Klopp é unir esta nação dividida em muitos aspetos com o seu trabalho como selecionador: "Um futebol bem-sucedido pode mudar um país."

Para esta missão, assinou inicialmente um contrato até ao Mundial de 2030. Na avaliação do seu trabalho, Klopp pediu paciência e disse: "O engraçado nos tempos de hoje é que já não se dá tempo a ninguém nem a nada, exceto a si próprio." Esta declaração sobre o tempo é interessante em relação ao seu trabalho agora terminado na Red Bull. Segundo consta, foi precisamente Klopp uma força motriz na separação antecipada do treinador Ole Werner, apesar da qualificação para a Liga dos Campeões ter sido alcançada e de a mudança após as saídas de todos os jogadores-chave ter corrido bem.

Como era de esperar, Klopp quase não deu detalhes sobre os seus planos concretos para a seleção do futuro. Por exemplo, deixou em aberto onde quer utilizar Joshua Kimmich no futuro. Klopp revelou apenas que quer a equipa a jogar com uma linha de quatro, extremos e sem marcação homem a homem. Já elaborou uma lista com 57 jogadores de campo interessantes.

Jürgen Klopp: um poder como nenhum outro selecionador

Ao contrário da sua equipa, a sua equipa técnica está definida. Sven Bender é, ao estilo de um novo Sandro Wagner, um complemento sensato aos seus dois assistentes de longa data, Peter Krawietz e Pepijn Lijnders. Interessante parece ser o papel do seu companheiro de longa data Marc Kosicke, "o meu adjunto para estratégia, desenvolvimento e inovação". Kosicke não estará empregado pela DFB, mas deverá ter acesso a tudo.

Também esta questão de pessoal mostra: Klopp tem na DFB um poder como nenhum selecionador antes dele. Chega como candidato assumidamente desejado pelos órgãos e pelos adeptos, com enormes méritos em todas as suas anteriores passagens como treinador e muita autoconfiança. A própria federação, por sua vez, está fragilizada como raramente antes depois da nova humilhação no Mundial.

Por um lado, isso é uma oportunidade, porque grande poder conduz automaticamente a grande margem de manobra e Klopp simboliza o sucesso como poucos treinadores. Por outro lado, isso também é um perigo, porque poderá faltar contraditório e a DFB corre o risco de se transformar num espetáculo de um homem só. A conferência de imprensa deu uma amostra disso. Exatamente uma pergunta não foi dirigida diretamente a Klopp, mas sim aos dirigentes da DFB também presentes, Bernd Neuendorf e Watzke. O tema era o papel de Kosicke. Mas Klopp interrompeu de imediato e quis primeiro expor a sua visão das coisas, antes de Neuendorf acabar por também ter a palavra.