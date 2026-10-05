O nome de Florian Wirtz, estrela do Liverpool, foi associado a uma transferência para o Barcelona, desta vez a partir da Alemanha, por meio de Oliver Bierhoff.

Bierhoff afirmou que Florian Wirtz se encaixaria de forma especial no time catalão, e particularmente em uma equipe comandada pelo técnico alemão Hansi Flick.

O jornal Sport publicou as declarações de Bierhoff, feitas ao jornal Sport Bild, sobre o futuro do internacional alemão.

Bierhoff disse: "Eu o veria muito bem com Hansi Flick no Barcelona. Lá ele encontraria o espaço e companheiros excelentes do ponto de vista futebolístico".

Essa frase gerou grande interesse na Alemanha, porque Wirtz ainda é um dos nomes mais destacados do futebol alemão e porque sua adaptação ao Liverpool é acompanhada de perto.

Wirtz chegou ao estádio de Anfield depois de ter se tornado um dos principais destaques da Bundesliga e como um jogador do qual se espera que construa uma era inteira com a seleção alemã.

Bierhoff acredita que o ambiente futebolístico no Barcelona pode servir às características de Wirtz de forma especial. O jogador precisa participar intensamente da construção das jogadas, receber a bola entre as linhas e colaborar com jogadores talentosos ao seu redor.

Por isso justamente, o ex-internacional alemão acredita que o estilo de Flick e a qualidade técnica do elenco do Barcelona podem lhe proporcionar o ambiente ideal.

Ainda assim, no momento, não há negociações em aberto entre Barcelona e Liverpool. Wirtz tem um contrato de longo prazo com o clube inglês, e sua contratação exigiria uma transação financeira extremamente volumosa. Portanto, as declarações de Bierhoff devem ser entendidas como uma avaliação do ponto de vista futebolístico, e não como um anúncio de movimentação no mercado de transferências.

Mesmo assim, o nome do jogador alemão sempre despertou o interesse do Barcelona. Mesmo antes de sua transferência para a Premier League, ele era acompanhado por diversos grandes clubes europeus, entre eles o Barcelona, que seguia de perto sua evolução durante seu período no Bayer Leverkusen.

Além disso, Bierhoff conhece bem Wirtz e Flick, em razão do período que passou com a seleção alemã, e por isso suas palavras ganham importância especial quando ele analisa o tipo de time que pode servir ao meio-campista alemão e lhe dar as melhores condições para brilhar.



