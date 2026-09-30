Porque, após a vitória por 2 a 0 dos Three Lions sobre a República Tcheca na Nations League, na qual Alexander-Arnold, em apenas sua segunda partida pela seleção desde a chegada de Tuchel no início de 2025, deu uma bela assistência para o 1 a 0 de Anthony Gordon, justamente o autor do gol deixou escapar depois do jogo uma declaração explosiva, que ele próprio corrigiu imediatamente.

"Ele teve a própria trajetória com a Inglaterra. Ele provavelmente deveria ter jogado mais", disse o astro ofensivo do Barcelona, ao ser questionado sobre a atuação de Alexander-Arnold contra os tchecos, antes de completar de imediato: "Desculpa, ele provavelmente gostaria de ter jogado mais do que jogou."

Ao mesmo tempo, Gordon voltou a destacar as qualidades que o defensor do Real Madrid, cortado antes da Copa do Mundo, poderia oferecer aos Three Lions e que acabaram resultando em sua assistência para gol. "Poucos jogadores têm a habilidade, a técnica e a coragem de possivelmente cometer um erro e tentar esse cruzamento. É por isso que ele é tão bom, e eu queria muito jogar com ele por esse motivo", afirmou Gordon.

Tuchel abre mão de Alexander-Arnold na Copa do Mundo: corte anunciado

Tuchel, por sua vez, ressaltou que "nunca duvidou" de que "ele pode criar momentos assim" e falou em uma "boa assistência" e no fato de que o jogador de 27 anos foi "uma grande ajuda". Ainda assim, o alemão havia decidido de forma bastante consciente, há poucos meses, não convocar "TAA" para a Copa do Mundo. Um corte anunciado, afinal, Alexander-Arnold ficou fora da lista dos Three Lions várias vezes desde a chegada de Tuchel.

"Foi uma decisão muito difícil que tomamos. Não há dúvidas sobre o talento dele, não há dúvidas sobre a carreira dele e sobre o que ele pode dar a uma equipe. É uma decisão difícil, talvez até dura. E talvez, de certa forma, seja até injusta. Mas decisões assim precisam ser tomadas. Ele tem de aceitar isso", Tuchel já havia tentado explicar em março ao justificar mais uma ausência de Alexander-Arnold. Além disso, ele afirmou que mudou o sistema de jogo no outono e que os jogadores agora convocados se encaixariam melhor nesse sistema.

Isso gerou pouca compreensão na Inglaterra. "Acho que há algo pessoal envolvido, porque futebolisticamente não há motivo para isso", disse, por exemplo, a lenda Gary Lineker no podcast 'The Rest is Football' sobre a não convocação. "Você tem jogadores na posição dele que, com todo o respeito, não atuam na mesma liga que ele, certamente não com a bola nos pés."

Getty Images

Tuchel na mira das críticas após queda na Copa do Mundo: "Pura covardia!"

No fim, Tuchel chegou à semifinal da Copa do Mundo com seu elenco controverso, no qual, além de Alexander-Arnold, também faltavam outras estrelas como Phil Foden e Cole Palmer, e venceu a França em um jogo maluco pelo terceiro lugar. Foi a melhor campanha dos Three Lions desde o título conquistado em 1966. E, ainda assim, Tuchel ficou na mira das críticas, especialmente após a amarga eliminação na semifinal contra a Argentina.

"Pura covardia" foi o que a imprensa local lhe atribuiu em uníssono, quando Tuchel, com a vantagem de 1 a 0 no placar, quis fechar a casinha, fez substituições exclusivamente defensivas e a Inglaterra acabou perdendo dramaticamente por 2 a 1. Também o início na Nations League terminou com derrota por 3 a 2 para a campeã mundial Espanha, após uma vantagem momentânea de 2 a 1; Alexander-Arnold não jogou nem um minuto.

Sobre seu agora bem-sucedido retorno à seleção, ele disse na noite de terça-feira: "Essa convicção sempre esteve lá, e tratava-se de prová-la no clube. O treinador me deu uma chance, agora espero que ele esteja satisfeito com o meu desempenho."