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José Mourinho segue provando sua capacidade de ler as partidas e influenciar os resultados com suas intervenções táticas e substituições ousadas. O treinador português levou o Real Madrid a 10 vitórias consecutivas, quatro delas de virada, graças a decisões decisivas tomadas durante os jogos.

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Segundo o jornal espanhol AS, Mourinho sempre faz questão de tirar os holofotes de si mesmo quando é elogiado pela forma como comanda as partidas. "O mérito é deles", costuma responder, e, depois de cada virada, reforça: "O mérito é todo deles".

Ainda assim, suas intervenções táticas se tornaram a marca registrada da segunda passagem do treinador pelo Real Madrid, com papel de destaque na sequência de vitórias consecutivas.

Quatro desses triunfos, contra Roma, AEK, Celta de Vigo e PSV, vieram depois que o Real Madrid conseguiu reverter o placar adverso. Cada uma dessas viradas teve a assinatura clara de Mourinho, que não se limitou às substituições convencionais e mostrou capacidade de entender as necessidades do time e intervir no momento certo.

A influência do técnico português, porém, não ficou restrita aos jogos de virada. Outras decisões também ajudaram a somar pontos, como a entrada de Camavinga nos minutos finais do Clássico e a forma como ele administra a minutagem de Espí, algo que ficou evidente nas partidas contra Espanyol e Elche.

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Essas situações revelam a precisão com que Mourinho lê o andamento das partidas e a rapidez com que reage às mudanças que surgem nelas, além da disposição para tomar decisões ousadas sem hesitar, mesmo quando envolvem riscos táticos.

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Após o ótimo segundo tempo contra o PSV, o treinador português admitiu que a equipe ainda precisa evoluir: "Ainda há coisas a melhorar". Em seguida, acrescentou: "Sempre haverá coisas a melhorar se fizermos um primeiro tempo como esse", deixando claro que o foco estava nas falhas, e não apenas nos elogios ao que o time apresentou.

Questionado sobre os motivos da mudança no desempenho do Real Madrid durante a partida, Mourinho atribuiu a reação às entradas de Bernardo Silva e Arda Güler: "Aconteceu por jogarmos com Bernardo e Arda. Tudo o que esses dois jogadores sabem fazer é jogar futebol. Eles não são jogadores defensivos nem presos a posições fixas, mas demos uma dinâmica diferente ao jogo".

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Contra o PSV, Mourinho tomou a decisão ousada de tirar Tchouaméni e apostar na dupla Arda Güler e Bernardo Silva no meio-campo. A mudança deu ao time mais opções ofensivas, mas, por outro lado, abriu mais espaços para o adversário explorar.

O técnico português, no entanto, não deixou a equipe exposta sem uma solução: fez uma troca dupla na zaga, colocando Huijsen e Konaté nos lugares de Militão e Rüdiger, já que os dois primeiros demonstram, neste momento, mais confiança e melhor capacidade nos duelos individuais.

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O ajuste defensivo permitiu a Mourinho adiantar a linha de pressão e reduzir a distância entre os setores, deixando o Real Madrid mais compacto em sua movimentação. A entrada de Jude Bellingham completou a transformação que o time precisava.

Remontadas com a marca de Mourinho

Na partida contra a Roma, a capacidade de Mourinho de mudar o rumo dos jogos ficou evidente. O Real Madrid perdia por 3 a 1 quando o treinador português começou a mexer na equipe, aos 59 minutos, com Endrick no lugar de Vinicius e Arda Güler no de Dumfries.

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As mudanças não serviram apenas para dar fôlego ao ataque. Mourinho deslocou Valverde para a lateral, colocou Güler ao lado de Tchouaméni no meio-campo e passou Diomandé para o lado esquerdo, com Endrick aberto pela direita.

Na sequência, o técnico português fez uma segunda leva de substituições, que se tornou o principal ponto de virada da partida: Bernardo Silva entrou no lugar de Tchouaméni, Carreras no de Cucurella e Carlos Espí no de Diomandé.

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As mexidas deram resultado rapidamente. O Real Madrid marcou três gols em apenas sete minutos, com Espí, Endrick e Rüdiger, e transformou a derrota parcial em vitória graças a uma série de decisões táticas consecutivas.

O roteiro se repetiu contra o AEK. Com o Real Madrid perdendo por 2 a 1 aos 75 minutos, Mourinho colocou Endrick, Valverde e Carreras em campo e, depois, Brahim Díaz e Carlos Espí. As alterações acabaram desequilibrando o jogo a favor da equipe, que virou o placar.

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Diante do Celta de Vigo, Mourinho voltou a intervir com uma série de substituições que ajudaram a decidir a partida. Aos 57 minutos, colocou Valverde, Cucurella e Vinicius nos lugares de Bernardo Silva, Carreras e Trent.

O treinador português completou as mudanças com a entrada de Endrick no lugar de Diomandé aos 71 minutos e, no mesmo minuto, colocou Espí na vaga de Camavinga, em busca de soluções que dessem vantagem ao time.

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Assim, as substituições de Mourinho deixaram de ser meros ajustes na escalação e se tornaram um fator decisivo nos resultados do Real Madrid. O técnico português provou ser capaz de mudar o rumo das partidas sempre que o time precisa de uma intervenção decisiva. Como resume a reportagem, quando Mourinho mexe as peças, os frutos acabam caindo.