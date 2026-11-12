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Parece que a tranquilidade começa a voltar aos poucos ao Real Madrid, depois que a equipe, a instituição e a torcida conseguiram afastar o fantasma de uma nova crise cujas consequências seriam difíceis de suportar, especialmente após duas temporadas em que o clube terminou sem títulos.

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O Real Madrid vive atualmente um momento diferente, após conquistar 8 vitórias consecutivas em todas as competições, em uma sequência que representa o melhor remédio possível para dissipar os temores que cercaram o clube no período recente.

Mas os resultados positivos não foram o único fator na recuperação da estabilidade, já que algumas decisões administrativas também contribuíram para dar à instituição uma maior dose de tranquilidade e confiança no futuro, entre elas a decisão tomada pela diretoria do clube na semana passada de incorporar a lenda do tênis espanhol Rafael Nadal ao seu projeto, segundo reportagem do jornal espanhol "Marca".

E há pouco mais de um mês, mais precisamente após a derrota no dérbi, o clima era completamente diferente. Naquela ocasião, José Mourinho apareceu em uma coletiva de imprensa irritado, alertando que uma nova temporada complicada poderia esperar o Real Madrid após duas temporadas sem títulos.

Mourinho disse na época: "Se nos deixarem em paz, e nos permitirem ter tranquilidade e competir em igualdade de condições, ainda temos muito pela frente", em uma clara referência à sua irritação com as decisões da arbitragem registradas na partida.

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E a possibilidade de o Real Madrid sofrer um novo fracasso era fortemente cogitada, mesmo com parte das causas da crise sendo atribuída ao conflito com a LaLiga e com o sistema de arbitragem. No entanto, as próprias decisões de Mourinho acabaram tendo posteriormente um papel maior do que as decisões dos árbitros em recolocar a equipe no caminho da estabilidade.

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As decisões de Mourinho mudam o cenário

O treinador português começou a fazer mudanças esportivas que havia demorado a tomar, deixando de manter Yan Diomande ou Bernardo Silva no banco de reservas por longos períodos, enquanto empurrou Federico Valverde para a posição de lateral e lançou Arda Güler em funções mais avançadas.

Essas decisões tiveram um impacto claro na forma e nos resultados da equipe, depois de virem em um momento em que o Real Madrid precisava de mudanças reais para sair do estado de confusão.

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E a missão de Mourinho não parou nos aspectos técnicos, já que com o passar do tempo ele conseguiu conter uma série de fissuras dentro do vestiário, crises que apareciam de forma mais acentuada quando os resultados caíam, e algumas delas se destacaram durante os períodos de Xabi Alonso e Arbeloa.

E a famosa discussão entre Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde não foi senão um dos exemplos da tensão que a equipe conheceu.

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A relação de Vinicius Júnior com Xabi Alonso também constituiu outro exemplo da fragilidade do vestiário, antes de as coisas se agravarem no período de Arbeloa, especialmente depois que o Real Madrid perdeu suas chances de competir, sendo Kylian Mbappé um dos jogadores que refletiram publicamente a dimensão da divisão dentro da equipe.

Mourinho escapa da beira do abismo

E as crises não se limitaram aos jogadores, já que as lesões e a forma como o departamento médico lidou com elas provocaram barulho dentro do clube, especialmente após o episódio da viagem de Mbappé à França para se submeter a exames médicos.

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E em meio a todas essas circunstâncias, Mourinho se viu perto da beira do abismo, e enfrentou no estádio Santiago Bernabéu uma torcida que já não estava disposta a aceitar mais. Os resultados e o desempenho não o ajudaram, e as vaias continuaram, antes que o caso da viagem de Mbappé à França se renovasse após sua lesão com a seleção de seu país, uma crise que o próprio treinador foi obrigado a esclarecer durante uma coletiva de imprensa.

Até o caso Vinicius alcançou Mourinho, mas o treinador conseguiu acalmar a situação. O jogador recebeu o apoio do Real Madrid, e ao mesmo tempo o clube contratou Yan Diomande, que se impôs na escalação e passou a disputar um lugar com o brasileiro, pelo menos até o seu retorno da lesão.

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E o mais importante é que a impressão predominante atualmente é a de que a bola está no campo de Vinicius para reorganizar sua situação, em vez de o treinador ser o responsável por mudar as coisas em seu favor. E independentemente da decisão que Mourinho venha a tomar posteriormente a respeito do jogador, o indicador mais importante é que esse caso não parece propenso a causar grandes repercussões dentro do vestiário ou sobre a estabilidade do clube.

Tranquilidade nos escritórios do Real Madrid

E a tranquilidade não se limitou à equipe, mas se estendeu também à diretoria do Real Madrid, que recuou de algumas batalhas que impunham um barulho constante em torno do clube, ainda que não tenha abandonado todas as suas divergências.

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Após um acordo de não agressão que encerrou o confronto com a UEFA, em paralelo com o abandono do projeto da Superliga, a diretoria do Real Madrid também iniciou os procedimentos de retorno à Associação de Clubes Europeus, presidida por Nasser Al-Khelaïfi, depois de os dois lados terem estado em confronto aberto no passado, além da relação tensa com Aleksander Ceferin.

E isso contribuiu para devolver certa dose de normalidade às relações do Real Madrid com as duas instituições.

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Além disso, a convocação de eleições presidenciais anunciada por Florentino Pérez durante uma coletiva de imprensa polêmica começou a assumir um significado diferente com o passar do tempo. Na época, ela foi uma fonte adicional de instabilidade, mas, após a situação se acalmar, o clube passou a ter tempo suficiente para formar seu novo projeto, pelo menos até o ano de 2030.

E permanece o caso da venda de uma porcentagem das ações do clube a investidores externos, que varia entre 5 e 10% do valor do Real Madrid, entre os principais assuntos adiados, à espera de saber se Pérez apresentará o projeto ou não. Isso exige uma alteração no estatuto do clube, mas o tema não figura na pauta da assembleia geral marcada para 21 de novembro, o que significa que a questão permanecerá adiada por enquanto.

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Por outro lado, espera-se que a assembleia geral aprove a entrada de Rafael Nadal como membro do conselho de administração do Real Madrid, em um passo que dá ao projeto atual um impulso adicional e reforça a ideia de sua continuidade, além de abrir, ainda que de forma antecipada, a porta para as especulações sobre a possibilidade de existir uma opção futura para a sucessão da liderança.

E embora ainda seja cedo para tirar conclusões a respeito do futuro de Nadal dentro da diretoria do clube, a chegada de uma das mais destacadas personalidades esportivas da Espanha representa uma mensagem de tranquilidade para os associados, além de fortalecer a marca do Real Madrid e preservar alguns dos mais importantes símbolos e da identidade do clube.