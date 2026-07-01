Decisão vergonhosa e fomos roubados... Indignação generalizada na Inglaterra contra a árbitra após a jogada de Kane

A decisão do árbitro jordaniano Adham Makhadmeh na partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo gerou grande polêmica, depois que ele se recusou a marcar um pênalti para o atacante Harry Kane durante o confronto entre as duas seleções nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o que provocou a indignação dos jogadores dos “Três Leões” e da torcida inglesa.

A jogada ocorreu quando Kane avançou dentro da área antes de entrar em contato com o braço do goleiro da República Democrática do Congo, Lionel Mpasi, caindo no chão e reclamando um pênalti aos 43 minutos.

A princípio, o árbitro considerou que o atacante da Inglaterra havia simulado a queda, antes de receber um sinal da sala de vídeo (VAR) para rever a jogada.

As repetições televisivas mostraram que houve contato entre o goleiro e Kane, mas o árbitro Adham Makhadmeh decidiu, após a revisão, não marcar pênalti, considerando que o contato não justificava a marcação de falta.

A decisão causou espanto entre os jogadores da seleção inglesa e sua torcida, e vários analistas da BBC também expressaram surpresa com a não marcação do pênalti.

O lendário jogador de futebol inglês Alan Shearer disse: “Houve contato, sem dúvida. Para mim, é um pênalti claro. Harry Kane pode ter exagerado na queda, mas o goleiro avançou em sua direção e tinha as mãos no caminho dele. Se o goleiro decide sair dessa forma agressiva, com as mãos estendidas, o atacante tem todo o direito de entrar em contato com ele e cair dentro da grande área.”

O ex-atacante inglês Michael Owen também criticou a decisão em sua conta nas redes sociais, dizendo: “Que chance você pode ter? Se isso não foi pênalti para Kane, então não sei o que é pênalti. É uma decisão vergonhosa.”

O jornalista britânico Piers Morgan juntou-se aos críticos e escreveu: “Foi um pênalti claro.”

A indignação se espalhou entre a torcida, conforme observou o jornal britânico “The Sun”, onde um torcedor escreveu na plataforma “X”: “Este foi o pênalti mais claro que já vi na vida.”

Outro torcedor acrescentou: “Fomos roubados... Como isso não pode ser um pênalti?”.