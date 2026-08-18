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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Decisão urgente: Real Madrid recompensa jogador após rumores do mercado da bola

J. Mourinho
T. Pitarch
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Espanha

Acabou a polêmica

O Real Madrid concedeu uma bonificação imediata a um dos jogadores merengues, depois que ele foi associado a uma saída do "Santiago Bernabéu" durante a atual janela de transferências de verão.

Rodra, jornalista famoso da rede "ESPN", escreveu em sua conta no "X": "Thiago Pitarch assinou, na última segunda-feira, seu novo contrato como jogador do time principal do Real Madrid".

O Real Madrid incluiu Thiago Pitarch na lista do time principal, fazendo-o aparecer com a camisa número 27 no elenco através do site oficial do clube.

O jornal espanhol "Marca" já havia mencionado que o Real Madrid contaria com Pitarch, que teve uma oportunidade maior, especialmente durante a última temporada sob o comando de Arbeloa, chegando inclusive a começar como titular em várias fases da temporada.

O jornal esclareceu que essa decisão (a promoção dele ao time principal) confirma que a contratação de um volante se tornou quase descartada, depois que Rodri, jogador do Manchester City, ficou próximo de se transferir para o Barcelona, enquanto o treinador José Mourinho aposta no jogador da academia para aumentar a concorrência e tentar garantir seu lugar no meio-campo.

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O Real Madrid, na verdade, recusou emprestar o jogador, como aconteceu com Palacios e Gonzalo, já que Arbeloa desejava integrá-lo ao Fulham, mas o clube merengue não aceitou sua saída desta vez.

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