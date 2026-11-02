Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Decisão surpreendente de Pérez sobre o futuro do Real Madrid

Real Madrid
La Liga
Espanha

Complicações jurídicas adiam a decisão

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00

O Real Madrid dá os últimos retoques nos detalhes da próxima assembleia geral de seus sócios, que está marcada para a manhã de sábado, 21 de novembro, simultaneamente à partida da equipe diante do Celta de Vigo.

Esta será a primeira assembleia a reunir o presidente Florentino Pérez e sua diretoria com os sócios compromissários, após sua vitória nas eleições realizadas em junho passado.

De acordo com o que apurou o jornal espanhol "As", a pauta da reunião não incluirá a discussão sobre a alteração do estatuto do clube, com o objetivo de mudar sua forma jurídica caso seja tomada a decisão de avançar nesse passo.

Os dirigentes do Real Madrid trabalham para definir a melhor forma de executar essa mudança fundamental, com base nos princípios anunciados pelo presidente do clube, Florentino Pérez, durante a assembleia geral do ano passado, que consistem em blindar o clube contra os ataques externos e internos que visam seu patrimônio, e garantir o reconhecimento de cerca de 100 mil sócios como os verdadeiros donos do clube.

Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

Mas as complexidades jurídicas e as consequências decorrentes de uma mudança desse porte levaram a diretoria do clube a não apresentar, até o momento, qualquer proposta para submetê-la aos sócios compromissários para discussão e votação.

Florentino Pérez havia anunciado, durante um discurso dedicado após a conclusão da discussão dos pontos habituais da reunião, que convocaria uma assembleia geral extraordinária no momento oportuno, a fim de discutir e votar a proposta.

Ele explicou que a iniciativa, após obter a aprovação inicial dos sócios compromissários, precisará também ser ratificada por meio de um referendo que abranja todos os sócios do clube.

Por outro lado, a pauta da assembleia geral incluirá, conforme os procedimentos habituais, a votação sobre a aprovação das contas financeiras da temporada passada, na qual o clube registrou receitas recordes de 1,221 bilhão de euros.

Esta será a terceira vez consecutiva em que as receitas do Real Madrid ultrapassam a barreira de um bilhão de euros, em uma conquista que reflete a continuidade do crescimento financeiro do clube.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google