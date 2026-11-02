Decisão surpreendente de Pérez sobre o futuro do Real Madrid

O Real Madrid dá os últimos retoques nos detalhes da próxima assembleia geral de seus sócios, que está marcada para a manhã de sábado, 21 de novembro, simultaneamente à partida da equipe diante do Celta de Vigo.

Esta será a primeira assembleia a reunir o presidente Florentino Pérez e sua diretoria com os sócios compromissários, após sua vitória nas eleições realizadas em junho passado.

De acordo com o que apurou o jornal espanhol "As", a pauta da reunião não incluirá a discussão sobre a alteração do estatuto do clube, com o objetivo de mudar sua forma jurídica caso seja tomada a decisão de avançar nesse passo.

Os dirigentes do Real Madrid trabalham para definir a melhor forma de executar essa mudança fundamental, com base nos princípios anunciados pelo presidente do clube, Florentino Pérez, durante a assembleia geral do ano passado, que consistem em blindar o clube contra os ataques externos e internos que visam seu patrimônio, e garantir o reconhecimento de cerca de 100 mil sócios como os verdadeiros donos do clube.

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Mas as complexidades jurídicas e as consequências decorrentes de uma mudança desse porte levaram a diretoria do clube a não apresentar, até o momento, qualquer proposta para submetê-la aos sócios compromissários para discussão e votação.

Florentino Pérez havia anunciado, durante um discurso dedicado após a conclusão da discussão dos pontos habituais da reunião, que convocaria uma assembleia geral extraordinária no momento oportuno, a fim de discutir e votar a proposta.

Ele explicou que a iniciativa, após obter a aprovação inicial dos sócios compromissários, precisará também ser ratificada por meio de um referendo que abranja todos os sócios do clube.

Por outro lado, a pauta da assembleia geral incluirá, conforme os procedimentos habituais, a votação sobre a aprovação das contas financeiras da temporada passada, na qual o clube registrou receitas recordes de 1,221 bilhão de euros.

Esta será a terceira vez consecutiva em que as receitas do Real Madrid ultrapassam a barreira de um bilhão de euros, em uma conquista que reflete a continuidade do crescimento financeiro do clube.