Decisão surpreendente de De la Fuente sobre Yamal

Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, confirmou que o ponta do Barcelona Lamine Yamal está apto para enfrentar a Inglaterra no próximo domingo, no estádio Riyadh Air Metropolitano.

De la Fuente esclareceu, em entrevista à agência de notícias espanhola, que as dores sofridas por Lamine Yamal "o impedem de aparecer em sua melhor forma", apontando que a comissão técnica colocou a saúde do jogador em primeiro lugar e decidiu lhe dar a chance de descansar e se recuperar 100%, como preparação para o aguardado confronto diante da seleção inglesa, no domingo, na última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

O técnico da seleção da Espanha afirmou: "Essa era a decisão que precisava ser tomada. Com certeza o jogador estava preparado para atuar e, se tivéssemos enfrentado uma situação de emergência, teríamos decidido escalá-lo, mas não valia a pena assumir qualquer risco. Pensamos primeiro na saúde dele e, depois, no nosso desejo de tê-lo na melhor forma possível durante o confronto do próximo domingo".

O treinador espanhol explicou que o ponta do Barcelona vem sentindo essas dores desde a última partida do time na Liga dos Campeões da Europa diante do Aston Villa, disputada no estádio Camp Nou no dia 3 deste mês, quando elas provocaram "uma leve inflamação que o impediu de aparecer em boas condições", o que levou a comissão técnica a mantê-lo em Barcelona e adiar sua incorporação à concentração da seleção na Cidade do Futebol, na região de Las Rozas, em Madri.

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De la Fuente acrescentou: "Em condições normais, o jogador deve chegar sem nenhum problema", prevendo a incorporação de Lamine Yamal à concentração na noite de quinta-feira, coincidindo com o confronto da seleção contra a República Tcheca em Praga, ou na manhã de sexta-feira, o que lhe permitirá realizar duas sessões de treino antes do confronto com a Inglaterra.

De la Fuente ressaltou que todos os jogadores recebem o mesmo tratamento no que diz respeito a colocar a saúde deles acima de quaisquer outras considerações, afirmando que não há nenhuma distinção nesse sentido e que evitar o risco é a melhor decisão.

Ele disse a respeito: "Se houvesse uma partida de final, o próprio jogador pede para você que ele atue, sejam quais forem as circunstâncias. Mas, nesse caso, a melhor decisão é garantir que eles cheguem à outra partida em condição ideal. Lamine Yamal poderia ter jogado na quinta-feira, mas também é provável que, se tivesse disputado aquela partida, não chegaria ao confronto de domingo na melhor condição física".

Quanto ao atacante da Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, De la Fuente explicou que o jogador aguarda, além de completar sua recuperação da gripe, o nascimento de seu segundo filho, apontando que a data de sua incorporação à seleção dependerá de que o processo de parto transcorra normalmente.

E prosseguiu: "Ele aguarda atualmente a data do parto de sua esposa, que está prestes a dar à luz. Esperamos que o parto aconteça o quanto antes e que tudo corra bem para que ele possa se juntar a nós. Temos de esperar até o último momento".

O treino fechado que a seleção espanhola realizou na terça-feira, em Las Rozas, contou com a participação normal do ponta do Liverpool, Víctor Muñoz, depois de ele ter sido convocado para suprir a ausência temporária de Lamine Yamal e Oyarzabal. Também participou o goleiro do Arsenal, David Raya, após concluir alguns compromissos pessoais em Londres, que causaram o atraso de sua chegada à concentração, com a autorização do técnico.

Sobre o meio-campista do Arsenal, Martín Zubimendi, que pode ser a opção mais provável para suprir a ausência do lesionado Rodri Hernández, De la Fuente confirmou que o jogador estará disponível para atuar nas duas partidas, apesar de usar uma máscara de proteção para proteger o nariz da lesão que sofreu com o time londrino.

O treinador da Espanha concluiu: "Ele já disputou partidas usando a máscara. Sofreu uma fratura no nariz, mas consegue jogar sem nenhum problema usando o dispositivo de proteção".