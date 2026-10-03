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Decisão surpreendente de De la Fuente sobre Cubarsí e Espí

L. de la Fuente
P. Cubarsi
C. Espi
Espanha x Tchéquia
Espanha
Tchéquia
Liga das Nações A
Espanha
Tchéquia

Decisão inesperada antes da República Tcheca

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, definiu sua posição em relação à dupla Pau Cubarsí e Carlos Espí, após deixá-los de fora da lista de 23 jogadores que vai enfrentar a República Tcheca, na noite de sábado, no estádio Carlos Tartiere.

A lista da Espanha havia sido reduzida a 25 jogadores após a lesão de Nico Williams, sem que De la Fuente decidisse convocar um substituto, antes de optar por deixar Cubarsí e Espí fora da lista final para a partida, assistindo ao jogo das arquibancadas, conforme informou o jornal espanhol "Marca".

A decisão de poupar Espí foi lógica, depois que o atacante do Real Madrid chegou a Oviedo na noite de sexta-feira, após marcar cinco gols com a seleção espanhola sub-21 diante de San Marino, e deve se juntar aos treinos da seleção principal a partir de domingo.

Já Cubarsí, por sua vez, teve folga depois de disputar 180 minutos completos durante o período da data Fifa, diante do cuidado da comissão técnica em administrar suas participações, especialmente porque ele não desfalcou a seleção espanhola em nenhum minuto na Copa do Mundo.

Em contrapartida, Roberto Fernández, atacante do Espanyol, voltou à lista da Espanha após ficar ausente em duas partidas, e vestirá a camisa número 17. Fran García ficou com a camisa número 5, enquanto Le Normand veste a camisa número 3, ao passo que a camisa número 7, que pertencia a Nico Williams, passou para Víctor Muñoz.



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