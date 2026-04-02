Decisão presidencial reacende a disputa pelo título da CAN entre o Senegal e o Marrocos

Em meio ao clima de tensão que paira sobre o continente africano, surgiu uma decisão que coloca a seleção do Senegal de volta na disputa pelos títulos mais cobiçados do futebol.

Decisão tomada meses após o apito final da Copa Africana das Nações, que testemunhou momentos dramáticos e foi vencida pelos Leões da Teranga contra a seleção marroquina, anfitriã do torneio.

O presidente da República do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, cumpriu sua promessa ao decidir distribuir bônus financeiros vultosos aos jogadores dos “Leões”, segundo o jornal local “wiwsport”.

Essa medida surge no contexto de uma crise complexa que abalou os alicerces do futebol africano, cuja faísca se iniciou durante a final do torneio, disputada em Rabat entre Senegal e Marrocos.

A partida testemunhou eventos dramáticos nos minutos finais, incluindo protestos intensos, uma interrupção temporária do jogo e decisões arbitrais controversas que levaram a recursos oficiais por parte do Marrocos.

Com o passar dos dias, a Confederação Africana de Futebol (CAF) emitiu decisões disciplinares que reabriram o caso do título, o que provocou uma onda de controvérsias jurídicas e midiáticas entre as partes, cujas repercussões se estenderam aos corredores das federações e governos, chegando ao ponto de recursos perante organismos internacionais.

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O jornal esclareceu que os prêmios financeiros no valor de 75 milhões de francos africanos (cerca de 134 mil dólares americanos) foram repassados a cada jogador da seleção senegalesa, em reconhecimento à sua conquista na Copa Africana das Nações de 2025.

Ela destacou que o presidente Faye cumpriu a promessa feita durante a cerimônia oficial no palácio presidencial, compromisso que também incluía a concessão a cada jogador de um terreno de 1.500 metros quadrados na região costeira de “Petit-Cote”.

Ela confirmou que as transferências financeiras foram realizadas poucos dias antes do amistoso disputado pela seleção senegalesa contra o Peru no Estádio da França, ou seja, cerca de dois meses após o término da Copa Africana das Nações.

Vale lembrar que a crise não se limitou ao âmbito esportivo, mas se transformou em uma controvérsia continental mais ampla, envolvendo acusações mútuas e intervenções políticas por parte de alguns países africanos, o que reflete a intensidade da rivalidade e as sensibilidades em torno do título da “Copa das Nações”, que muitas vezes vai além do simples resultado de uma partida.