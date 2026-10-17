A partida entre Barcelona e Real Betis, pela nona rodada de LaLiga, teve momentos de tensão por causa de lances de arbitragem polêmicos.

O primeiro tempo terminou com vantagem do Barcelona por 2 a 1, antes de a equipe catalã ampliar o placar com o terceiro gol, aos 51 minutos.

Mas o Real Betis logo diminuiu a diferença, com o segundo gol, marcado pelo marroquino Abdessamad Ezzalzouli, deixando o placar em 3 a 2 aos 54 minutos.

O jornal "Sport" informou que o segundo gol do Betis foi precedido por uma falta em favor de Fermín López, não marcada pelo árbitro De Burgos Bengoetxea, o que permitiu a Ezzalzouli seguir com a jogada e ficar cara a cara com o goleiro Joan García.

López foi segurado e caiu no chão, mas Álvaro Valles, goleiro do Betis, exigiu que ele se levantasse rapidamente após o gol de Ezzalzouli e chegou a tentar obrigá-lo a ficar de pé, agarrando-o e empurrando-o para que se levantasse.

Nesse momento, Lamine Yamal interveio para defender o companheiro e acabou sendo agredido por Facundo Bernal. No início, os dois jogadores se envolveram em um empurra-empurra, mas o jogador do Real Betis terminou segurando Yamal pelo pescoço.

Quando Yamal conseguiu se soltar, Bernal lhe aplicou uma cabeçada, em uma cena que não escapou aos olhos do árbitro da partida, que mostrou o cartão vermelho direto ao jogador do Betis depois que os ânimos se acalmaram.