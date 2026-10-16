Decisão oficial: a Federação Espanhola responde ao recurso do Real sobre a punição de Vinícius

O Comitê de Apelação da Federação Espanhola de Futebol manteve a suspensão de 4 partidas imposta ao brasileiro Vinícius Júnior, aplicada pelo Comitê de Disciplina após sua expulsão na partida contra o Villarreal, ao rejeitar o recurso apresentado pelo Real Madrid, que pedia a anulação ou, pelo menos, a redução da punição.

Segundo o jornal espanhol "AS", Vinícius ficará assim de fora dos próximos jogos do Campeonato Espanhol contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia, e só voltará a atuar na competição após o período de data Fifa, no confronto com o Celta de Vigo, nos dias 21 e 22 de novembro.

O clube merengue pretende levar o caso ao Tribunal Administrativo do Esporte.

O Real Madrid havia apresentado diversos pedidos no recurso encaminhado ao Comitê de Apelação, mas todos foram rejeitados.

O clube merengue pediu a anulação da suspensão de duas partidas pela expulsão, ou a aplicação do artigo 121.1 do código disciplinar em vez do artigo 130.2, alegando que o primeiro artigo era aplicado em casos anteriores relacionados a puxões de cabelo, a título de precedentes disciplinares, o que levaria à redução da punição pela expulsão a apenas um jogo.

Por outro lado, o Real pediu a anulação da suspensão de duas partidas pelos protestos de Vinícius contra o árbitro Díaz de Mera, alegando não haver justificativa para a aplicação do artigo 127 do código disciplinar, ou a aplicação do artigo 118.1 em seu lugar, cuja punição se limita à advertência.

O Comitê de Apelação rejeitou todos os argumentos apresentados pelo clube merengue.

Em relação à expulsão, o órgão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol esclareceu que não há erro material evidente na decisão do árbitro.

Também manteve a suspensão de duas partidas, considerando correta a aplicação do artigo 130.2, pois o episódio não ocorreu durante uma disputa efetiva de bola.

O Comitê de Apelação apontou, a respeito da decisão do Comitê de Disciplina sobre a aplicação desse artigo, que "não há deficiência na fundamentação que justifique a anulação da decisão contestada".

Com base nisso, a suspensão de duas partidas permanece como o mínimo previsto nesse artigo.



