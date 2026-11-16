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Hamza Abdelkarim, jovem atacante do Barcelona, enfrenta um teste importante em sua trajetória com a equipe catalã, depois que suas chances de conseguir participações regulares no time principal se tornaram limitadas, apesar da grande aposta que o clube faz em seu desenvolvimento ao longo dos próximos anos.

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Segundo revelou o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Barcelona poderá permitir a saída do atacante egípcio por empréstimo durante a próxima janela de transferências do verão europeu, em busca de um clube que lhe conceda a oportunidade de jogar de forma contínua, depois de ele ainda não ter conseguido o espaço necessário para provar suas qualidades com o time principal.

Fabrizio explicou que o Barcelona não caminha para tomar uma decisão imediata sobre o futuro de Hamza Abdelkarim, sendo provável que ele permaneça até o fim da atual temporada, com sua situação sendo reavaliada durante o verão, para definir se o empréstimo é a melhor opção para seu desenvolvimento.

12 minutos revelam a realidade de suas participações

Apesar de Hamza Abdelkarim ter liderado a lista de artilheiros do Barcelona durante a pré-temporada para a atual campanha, sua presença nas partidas oficiais com o time principal permaneceu limitada, já que atuou em dois jogos do Campeonato Espanhol, ambos entrando como reserva, totalizando apenas 12 minutos.

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Esses números colocam o jogador diante do desafio de conseguir uma oportunidade maior, num momento em que o Barcelona continua a tratá-lo como um dos talentos com os quais conta para o futuro, e não como um jogador do qual busca se desfazer.

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O clube catalão havia se movimentado em setembro passado para assegurar o futuro do atacante egípcio, depois de renovar seu contrato, melhorando seu salário e elevando o valor da cláusula de rescisão, prevendo o interesse de clubes da Itália, da Alemanha e da Inglaterra em seus serviços.

Interesse do Como não evoluiu para negociações

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O nome do clube italiano Como surgiu nas conversas sobre o futuro de Hamza Abdelkarim, depois de relatos divulgarem notícias sobre seu interesse em contratar o jogador, mas Romano confirmou, citando fontes próximas ao atacante egípcio, que essas notícias não refletem a existência de negociações reais.

Ele também esclareceu que a diretoria do Barcelona não recebeu nenhum contato do Como a respeito do jogador, indicando que o clube italiano já possui opções ofensivas, entre elas Tasos Douvikas e Moise Kean.

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Portanto, o futuro de Hamza Abdelkarim não está ligado a uma transferência certa para o Como, mas a uma decisão que o Barcelona ainda tomará no verão, entre mantê-lo nas fileiras do time principal ou emprestá-lo a outro clube, para que ele obtenha as oportunidades de jogar de que precisa nesta fase de sua carreira.