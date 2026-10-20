Decisão inesperada de Mourinho: surpresa antes do confronto com o Barcelona

O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, pretende promover uma mudança defensiva importante na escalação titular de seu time durante o aguardado confronto contra o Barcelona no clássico, com tendência a apostar em Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté, deixando de fora o espanhol Dean Huijsen, segundo as previsões do jornalista Santiago Segurola.

Segurola revelou, durante sua fala na rádio espanhola "Onda Cero", que Mourinho não sente confiança suficiente nas capacidades defensivas de Huijsen, apesar de sua participação na partida inteira contra o Sevilla, que terminou com vitória do Real Madrid pelo placar de 4 a 1, destacando que o treinador português prefere apostar em elementos mais experientes nos grandes confrontos.

Disse o jornalista espanhol: "Huijsen pode ser reserva, sim. Mourinho não confia muito nele defensivamente. Acredito que ele vai jogar contra o Leipzig e que Rüdiger vai começar como titular contra o Barcelona, apesar da dificuldade de disputar duas partidas seguidas. Presumo que Rüdiger e Konaté vão jogar no clássico".

Apesar de prever a exclusão de Huijsen da escalação titular, Segurola elogiou o potencial do zagueiro espanhol, considerando que ele conta com capacidades diferenciadas na construção das jogadas e na movimentação pelos espaços avançados, algo que apareceu durante o confronto contra o Sevilla, quando contribuiu na distribuição do jogo pela faixa esquerda e na movimentação na posição de armador.

Por outro lado, Segurola criticou o sistema defensivo do Barcelona, considerando que ele representa um ponto fraco que pode ser explorado pelo Real Madrid, especialmente nos contra-ataques, ressaltando que o time catalão precisa melhorar seu desempenho defensivo caso queira competir com força pelo título da Liga dos Campeões da Europa.

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Disse a esse respeito que o Barcelona enfrentará grandes problemas caso Pau Cubarsí fique de fora, afirmando que o time ainda precisa de mais solidez defensiva para fazer frente aos adversários nos grandes jogos.

Em contexto relacionado, Segurola criticou as pressões exercidas pelos dois grandes do futebol espanhol sobre os árbitros, após as decisões polêmicas nas partidas entre Barcelona e Real Betis, e entre Real Madrid e Sevilla, considerando que as reclamações dos dois clubes contribuem para aumentar a pressão sobre o sistema de arbitragem.

Disse: "É extremamente vergonhoso que o Real Madrid e o Barcelona reclamem dos árbitros e os pressionem, transformando a competição em algo extremamente feio".

Também considerou que a anulação do gol de Giovani Lo Celso na partida entre Barcelona e Real Betis, somada ao lance polêmico de Arda Güler contra o Sevilla, abrem a porta para mais polêmica na arbitragem, alertando que os árbitros passaram a sentir-se intimidados em meio ao aumento das críticas e das pressões.