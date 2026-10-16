Segundo o Ruhr Nachrichten, nem Filippo Mane nem Luca Reggiani estarão no elenco principal para o difícil jogo de sábado fora de casa, na capital.

Em vez disso, os dois jovens defensores devem atuar pela equipe reserva contra o SC Wiedenbrück, pela Regionalliga West.

A decisão surpreende porque Nico Schlotterbeck precisou ser poupado na quarta-feira do jogo da Liga dos Campeões contra o Bodö/Glimt para controlar sua carga física. O vice-capitão havia sofrido uma lesão no tornozelo enquanto estava com a seleção, mas, mesmo assim, surpreendentemente foi titular na última sexta-feira contra o Werder Bremen. Resta saber se ele já recuperou plenamente suas condições físicas.

Ao lado de Schlotterbeck, Waldemar Anton e o reforço Joane Gadou, que tem convencido até aqui, devem começar no trio de zaga. O único reserva restante será Ramy Bensebaini, que entrou no time titular no lugar de Schlotterbeck na quarta-feira, na Noruega, e teve uma atuação segura e atenta.

Ou seja: os zagueiros não podem ter muitos problemas no sábado, contra os Eisernen. Caso contrário, a decisão de Kovac de brincar com fogo poderá custar caro.

Qual é a situação de Reggiani e Mane no BVB?

Mane e Reggiani já haviam jogado pela equipe reserva do BVB contra o Wattenscheid no último fim de semana, provavelmente para finalmente ganhar ritmo de jogo. Mane, que antes havia ficado fora por uma lesão muscular, começou como titular e foi substituído por Reggiani após o intervalo. Na noite anterior, Reggiani havia passado mais uma vez os 90 minutos no banco contra o Werder Bremen.

Os dois zagueiros têm recebido poucas oportunidades na equipe principal nesta temporada. Mane ainda soma 138 minutos em três jogos. Reggiani, uma das revelações surpreendentes da temporada passada, soma apenas dois jogos e 50 minutos.

Já no verão, havia sinais de que Mane ultrapassaria Reggiani na hierarquia interna dos zagueiros. No segundo turno da temporada passada, Reggiani se beneficiou dos muitos problemas com lesões e da saída chocante do jogador emprestado Aaron Anselmino, chegou à equipe principal e foi titular em oito das 16 partidas oficiais em que poderia ter atuado. Em meados de março, marcou contra o FC Augsburg seu primeiro gol na Bundesliga e, depois, foi recompensado com um contrato profissional.

No verão, porém, a situação se inverteu: Mane passou à frente e, com a chegada de Gadou, as chances de Reggiani jogar pela equipe principal caíram ao mínimo. O italiano ainda recusou uma possível transferência no verão, mas agora teria mudado de ideia, e uma transferência no inverno é considerada provável.

A negociação poderia até render uma boa quantia ao BVB. Afinal, AC Milan e Inter de Milão teriam demonstrado interesse no verão, e Reggiani teria recusado uma proposta do Southampton no último dia da janela de transferências.

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