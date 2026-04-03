Decisão definitiva... Justiça alemã encerra o caso das publicações de Al-Ghazi sobre Gaza

A Justiça alemã encerrou definitivamente o litígio judicial relativo ao caso da demissão sem justa causa do ex-jogador do Mainz, o holandês de origem marroquina Anwar El Ghazi.

Uma crise havia ocorrido entre o jogador e seu antigo clube, em outubro de 2023, devido às suas publicações relacionadas à guerra em Gaza.

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Na ocasião, o clube alemão tomou a decisão de suspender o jogador holandês, após ele ter publicado uma frase política controversa.

E embora o Mainz tenha anunciado posteriormente que El Ghazi havia recuado em sua posição, este negou isso categoricamente, afirmando não sentir remorso, levando o clube a rescindir seu contrato imediatamente, o que lhe rendeu uma indenização superior a 1,5 milhão de euros.

O Mainz foi impedido de contestar o caso anteriormente, tendo apresentado um recurso contra essa proibição, que também foi rejeitado, esgotando assim todos os recursos legais disponíveis e tornando as decisões proferidas sobre o assunto definitivas e vinculativas.

O tribunal considerou, em seus fundamentos, que “a liberdade de expressão prevalece, neste caso, sobre os interesses do clube”, confirmando assim o direito do astro do Al-Sailiya, do Catar, à indenização.