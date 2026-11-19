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Karim Adeyemi, ponta do Barcelona, aproveitou a Data FIFA para aumentar suas chances de conquistar uma vaga entre os titulares do clube catalão na próxima fase, depois de seguir trabalhando forte na Cidade Esportiva Joan Gamper. Enquanto isso, Hansi Flick começou a notar a evolução de sua condição física e mental, o que pode render ao jogador uma oportunidade importante no próximo confronto contra o Villarreal.

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Os dias em que as competições nacionais e internacionais foram interrompidas trouxeram uma série de sinais positivos para a comissão técnica do Barcelona, e o desempenho de Adeyemi nos treinos foi um dos pontos que mais chamaram a atenção. O jogador fez questão de manter um ritmo alto de trabalho e demonstrou clara vontade de aproveitar a ausência de partidas para melhorar seu nível e recuperar a melhor forma possível, segundo o jornal catalão "Sport".

O Barcelona contratou o ponta alemão na última janela de transferências de verão, vindo do Borussia Dortmund, por 22 milhões de euros fixos, além de 5 milhões de euros em variáveis ligadas ao desempenho. A diretoria esportiva considerou o negócio uma oportunidade adequada para reforçar as opções ofensivas da equipe, sobretudo porque o valor não era alto em comparação com o potencial do jogador.

Desde sua estreia com a camisa do clube catalão, Adeyemi conseguiu dar uma série de sinais positivos, mostrando capacidade de fazer a diferença tanto saindo do banco quanto quando ganhou oportunidade entre os titulares. Ele contribuiu com gols e assistências, aproveitando sua grande velocidade, sua força física e sua capacidade de infiltrar-se nas defesas adversárias em espaços abertos.

Apesar do bom começo, os dirigentes do Barcelona sabem que o jogador ainda sofre com certa oscilação de rendimento, problema que já apareceu em atletas com características ofensivas semelhantes, como Marcus Rashford. Por isso, a comissão técnica não espera que ele apresente o mesmo alto nível em todas as partidas, especialmente diante do calendário apertado e do grande número de jogos na temporada atual.

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Manter a concentração mental e a regularidade é um dos principais pontos que Hansi Flick vem trabalhando com o ponta alemão. O treinador entende que Adeyemi já tem os atributos técnicos e físicos para apresentar atuações de destaque, mas precisa empregar esse potencial de forma mais constante, mantendo a disciplina e o espírito competitivo durante toda a partida, e não apenas em alguns momentos.

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A ambição do jogador recebeu um impulso extra durante a Data FIFA, apesar da decepção por não ter sido convocado para a seleção alemã, depois que Jürgen Klopp decidiu deixá-lo de fora desta vez , mesmo tendo feito parte dos planos da seleção na Data FIFA anterior. A decisão foi uma surpresa para o jovem ponta, que esperava continuar atuando pela seleção e manter seu lugar na equipe do seu país.

No entanto, Adeyemi encarou a ausência como um estímulo a mais para trabalhar ainda mais, em vez de se abalar com a decisão, e concentrou seus esforços nos treinos na Cidade Esportiva Joan Gamper, onde se mostrou de bom astral e com clara vontade de elevar sua preparação física e técnica, com o objetivo de recuperar seu espaço na seleção alemã e terminar o ano da melhor forma possível.

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Os indícios no Barcelona apontam que Adeyemi passou a ter grande chance de começar como titular contra o Villarreal, no próximo domingo, depois de apresentar bom nível nos últimos treinos. Flick, porém, ainda não definiu suas escolhas finais, já que o treinador alemão prefere esperar até um ou dois dias antes da partida para decidir a escalação.

A situação de alguns companheiros também favorece o ponta alemão, sobretudo pelo desgaste de vários jogadores ofensivos após atuarem por suas seleções. Anthony Gordon voltou depois de um duro confronto da Inglaterra contra a Espanha, enquanto Lamine Yamal participou da mesma partida, apesar de ter sofrido alguns problemas físicos antes da Data FIFA.

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Raphinha, por sua vez, teve de fazer uma longa viagem durante o período com a seleção, apesar de ter disputado apenas uma partida, já que ficou fora do segundo jogo suspenso por expulsão. Isso obriga a comissão técnica a avaliar a condição física de cada jogador antes de escolher os nomes em condições de enfrentar o Villarreal, especialmente porque o Barcelona precisa distribuir o esforço entre todo o elenco neste período de calendário cheio.

O estilo de jogo do Villarreal oferece mais uma oportunidade para Adeyemi mostrar suas principais qualidades, já que a equipe não costuma se fechar na defesa de forma constante, preferindo tomar a iniciativa ofensiva e tentar impor seu estilo. Isso deixa espaços às costas da linha defensiva que o ponta alemão pode explorar graças à sua grande velocidade, à capacidade de arrancar em espaços abertos e à rápida transição da defesa para o ataque.

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Mas os planos de Flick não se limitam ao duelo contra o Villarreal, já que o Barcelona terá um compromisso europeu diante do Sabah três dias depois da partida pelo campeonato nacional. Isso exige que o treinador administre com cautela a minutagem entre atacantes e pontas, para evitar que algum jogador sofra desgaste ou lesões numa fase que requer o maior número possível de opções ofensivas em condições de jogo.

Entre a ausência na lista da seleção alemã e o desejo de recuperar espaço no Barcelona, Adeyemi parece ter aproveitado a Data FIFA de forma positiva e enviado sinais claros a Flick sobre sua prontidão para brigar por uma vaga entre os titulares. Assim, o duelo contra o Villarreal se torna uma oportunidade importante para o jogador alemão provar que merece um papel maior e transformar o trabalho intenso nos treinos em impacto real em campo.