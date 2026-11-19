Os dias em que as competições nacionais e internacionais foram interrompidas trouxeram uma série de sinais positivos para a comissão técnica do Barcelona, e o desempenho de Adeyemi nos treinos foi um dos pontos que mais chamaram a atenção. O jogador fez questão de manter um ritmo alto de trabalho e demonstrou clara vontade de aproveitar a ausência de partidas para melhorar seu nível e recuperar a melhor forma possível, segundo o jornal catalão "Sport".
O Barcelona contratou o ponta alemão na última janela de transferências de verão, vindo do Borussia Dortmund, por 22 milhões de euros fixos, além de 5 milhões de euros em variáveis ligadas ao desempenho. A diretoria esportiva considerou o negócio uma oportunidade adequada para reforçar as opções ofensivas da equipe, sobretudo porque o valor não era alto em comparação com o potencial do jogador.
Desde sua estreia com a camisa do clube catalão, Adeyemi conseguiu dar uma série de sinais positivos, mostrando capacidade de fazer a diferença tanto saindo do banco quanto quando ganhou oportunidade entre os titulares. Ele contribuiu com gols e assistências, aproveitando sua grande velocidade, sua força física e sua capacidade de infiltrar-se nas defesas adversárias em espaços abertos.
Apesar do bom começo, os dirigentes do Barcelona sabem que o jogador ainda sofre com certa oscilação de rendimento, problema que já apareceu em atletas com características ofensivas semelhantes, como Marcus Rashford. Por isso, a comissão técnica não espera que ele apresente o mesmo alto nível em todas as partidas, especialmente diante do calendário apertado e do grande número de jogos na temporada atual.
Manter a concentração mental e a regularidade é um dos principais pontos que Hansi Flick vem trabalhando com o ponta alemão. O treinador entende que Adeyemi já tem os atributos técnicos e físicos para apresentar atuações de destaque, mas precisa empregar esse potencial de forma mais constante, mantendo a disciplina e o espírito competitivo durante toda a partida, e não apenas em alguns momentos.
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A ambição do jogador recebeu um impulso extra durante a Data FIFA, apesar da decepção por não ter sido convocado para a seleção alemã, depois que Jürgen Klopp decidiu deixá-lo de fora desta vez, mesmo tendo feito parte dos planos da seleção na Data FIFA anterior. A decisão foi uma surpresa para o jovem ponta, que esperava continuar atuando pela seleção e manter seu lugar na equipe do seu país.
No entanto, Adeyemi encarou a ausência como um estímulo a mais para trabalhar ainda mais, em vez de se abalar com a decisão, e concentrou seus esforços nos treinos na Cidade Esportiva Joan Gamper, onde se mostrou de bom astral e com clara vontade de elevar sua preparação física e técnica, com o objetivo de recuperar seu espaço na seleção alemã e terminar o ano da melhor forma possível.
Os indícios no Barcelona apontam que Adeyemi passou a ter grande chance de começar como titular contra o Villarreal, no próximo domingo, depois de apresentar bom nível nos últimos treinos. Flick, porém, ainda não definiu suas escolhas finais, já que o treinador alemão prefere esperar até um ou dois dias antes da partida para decidir a escalação.
A situação de alguns companheiros também favorece o ponta alemão, sobretudo pelo desgaste de vários jogadores ofensivos após atuarem por suas seleções. Anthony Gordon voltou depois de um duro confronto da Inglaterra contra a Espanha, enquanto Lamine Yamal participou da mesma partida, apesar de ter sofrido alguns problemas físicos antes da Data FIFA.
Raphinha, por sua vez, teve de fazer uma longa viagem durante o período com a seleção, apesar de ter disputado apenas uma partida, já que ficou fora do segundo jogo suspenso por expulsão. Isso obriga a comissão técnica a avaliar a condição física de cada jogador antes de escolher os nomes em condições de enfrentar o Villarreal, especialmente porque o Barcelona precisa distribuir o esforço entre todo o elenco neste período de calendário cheio.
O estilo de jogo do Villarreal oferece mais uma oportunidade para Adeyemi mostrar suas principais qualidades, já que a equipe não costuma se fechar na defesa de forma constante, preferindo tomar a iniciativa ofensiva e tentar impor seu estilo. Isso deixa espaços às costas da linha defensiva que o ponta alemão pode explorar graças à sua grande velocidade, à capacidade de arrancar em espaços abertos e à rápida transição da defesa para o ataque.
Mas os planos de Flick não se limitam ao duelo contra o Villarreal, já que o Barcelona terá um compromisso europeu diante do Sabah três dias depois da partida pelo campeonato nacional. Isso exige que o treinador administre com cautela a minutagem entre atacantes e pontas, para evitar que algum jogador sofra desgaste ou lesões numa fase que requer o maior número possível de opções ofensivas em condições de jogo.
Entre a ausência na lista da seleção alemã e o desejo de recuperar espaço no Barcelona, Adeyemi parece ter aproveitado a Data FIFA de forma positiva e enviado sinais claros a Flick sobre sua prontidão para brigar por uma vaga entre os titulares. Assim, o duelo contra o Villarreal se torna uma oportunidade importante para o jogador alemão provar que merece um papel maior e transformar o trabalho intenso nos treinos em impacto real em campo.