São Paulo x Vasco: Dia, horário e tudo o que você precisa saber da final da 50ª Copa São Paulo de Futebol Júnior

Tricolor bucará o tetracampeonato do torneio, enquanto Gigante da Colina quer seu segundo título

A maior competição das categorias de base do esporte mais popular do Brasil está na sua reta final. A 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começou com 128 times, chega a sua decisão depois de pouco mais de 20 dias de torneio.

Veja a seguir as principais informações da grande final entre São Paulo e Vasco.

COPINHA 2019: QUANDO E ONDE SERÁ A FINAL?

Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

Como tradicionalmente acontece, a decisão da Copinha está marcada para a próxima sexta-feira (25/01), dia do aniversário da cidade de São Paulo, no Estádio Paulo Machado de Carvalho. O duelo está marcado para começar às 15h30 (de Brasília).

COPINHA 2019: OS FINALISTAS



(Foto: Celio Messias/São Paulo FC)

A primeira equipe a se garantir na decisão foi o São Paulo. No início da noite da última terça-feira (22), o Tricolor bateu o Guarani por 5 a 2, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Na fase de grupos, o clube do Morumbi passou em segundo lugar da sua chave por perder no saldo de gols para a Ferroviária. Ambos venceram dois jogos e empataram no confronto entre eles.

Na segunda fase, o São Paulo venceu o Rio Claro por 3 a 0 e voltou a encontrar a Ferroviária. Dessa vez, o Tricolor ganhou por 2 a 0 e seguiu em frente no torneio. Nas oitavas, a equipe bateu o Mirassol por 3 a 0, enquanto nas quartas de final passou pelo Cruzeiro nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.



(Foto: Ale Vianna/Vasco da Gama)

Do outro lado da chave, o Vasco chegou a final ao bater o Corinthians na Arena Barueri, nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Na fase de grupos, o Cruz-Maltino avançou como líder da sua chave, com duas vitórias e um empate.

Nos mata-matas, o Vasco goleou o Juventude e o Manthiqueira por 4 a 0 e 5 a 1, respectivamente. Nas oitavas de final, o Gigante da Colina aplicou 3 a 0 no Coritiba e nas quartas despachou o Volta Redonda nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal.

HISTÓRICO DOS FINALISTAS NA COPINHA



(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

O São Paulo disputará a decisão da Copinha pela 11ª vez na sua história e bucará o tetracampeonato após ter sido campeão em 1993, 2000 e 2010.

O Vasco, por sua vez, chega a final pela terceira vez. O fato curioso é que o único título aconteceu justamente contra o São Paulo em 1992. Após empate em 1 a 1, o Gigante da Colina levou a melhor nos pênaltis: 5 a 3.

COPINHA: OS MAIORES CAMPEÕES



(Foto: © Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians é de longe o maior vencedor da Copinha, com 10 troféus. O segundo time com mais títulos é o Fluminense, com 5. Veja a seguir os 10 maiores vencedores da competição:

TIME TÍTULOS ÚLTIMO TÍTULO Corinthians 10 2017 Fluminense 5 1989 Flamengo 4 2018 Internacional 4 1998 São Paulo 3 2010 Santos 3 2014 Atlético-MG 3 1983 Ponte Preta 2 1982 Nacional-SP 2 1988 Portuguesa 2 2002

COPINHA: A ÚLTIMA DECISÃO

A 49ª edição da copa São Paulo de Futebol Júnior foi conquistada pelo Flamengo justamente contra o São Paulo, que, novamente, está na final. O Rubro-Negro conquistou a sua quarta taça ao vencer por 1 a 0, com gol de Wendel, de cabeça, logo aos dois minutos do primeiro tempo.