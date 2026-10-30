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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Decisão chocante sobre a transferência de Zalzouli para o Saint-Germain

A. Ezzalzouli
A. Hakimi
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A amizade de Hakimi não é suficiente

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As chances de transferência do marroquino Abde Ezzalzouli, ponta do Real Betis, para o Paris Saint-Germain diminuíram, depois que o jornalista italiano Matteo Moretto revelou que o negócio não tem grandes chances no momento, apesar de o nome do jogador estar ligado ao clube francês em meio à sua busca por um substituto para o lesionado Khvicha Kvaratskhelia.

Moretto descartou que Ezzalzouli esteja próximo de deixar o Real Betis, esclarecendo que a ligação do jogador ao mesmo empresário que representa Achraf Hakimi, além da forte amizade que os une, não significa necessariamente sua transferência ao Paris Saint-Germain.

O jornalista italiano disse, através da rede "DAZN": "É verdade que Ezzalzouli compartilha o empresário com Hakimi, além de ser um amigo muito próximo dele, mas o jogador já teve a oportunidade de deixar o Real Betis no último verão. No entanto, ele tem contrato com o clube até 2029 e se sente muito feliz lá. Fui informado de que a questão de sua transferência ao Paris Saint-Germain não tem grandes chances no momento".

O nome de Ezzalzouli havia surgido entre as opções possíveis para o Paris Saint-Germain compensar a ausência de Kvaratskhelia, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado durante o confronto contra o Barcelona, o que o impedirá de participar do restante das competições da temporada.

O clube francês normalmente não hesita em entrar no mercado de transferências quando a comissão técnica e a diretoria veem a necessidade de reforçar o elenco, o que abriu as portas para especulações sobre a possibilidade de contratar um novo jogador para apoiar o setor ofensivo.

Ezzalzouli apresentou uma grande evolução no período recente, depois de se tornar um dos atacantes com maior capacidade de fazer a diferença no futebol espanhol, além de ter conquistado um lugar de maior destaque no cenário europeu.

Os números do jogador marroquino na última temporada refletem a dimensão da evolução que seu nível testemunhou, depois de marcar 15 gols e dar 13 assistências, confirmando o salto qualitativo que alcançou no aspecto ofensivo.

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