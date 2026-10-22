Após a decepção em Paris no ano passado, Lamine Yamal, estrela do Barcelona, voa sozinho rumo à capital britânica, Londres, em um jato particular, longe da delegação oficial dos blaugranas, acompanhado de sua família e amigos, na esperança de voltar do palco do London Palladium com o título de melhor jogador do mundo.

O "Mundo Deportivo" revelou que Lamine Yamal já reservou um jato particular que decolará na manhã da próxima segunda-feira com destino à capital inglesa, acompanhado de seu círculo próximo, que inclui sua família, seus amigos e a equipe de sua agência, com quem ele planeja comemorar lá em caso de consagração.

A cerimônia está marcada para acontecer no famoso palco do "London Palladium", no bairro de West End, em Londres, onde a revista "France Football" entregará seu prêmio pela septuagésima vez em sua história e pelo terceiro ano consecutivo em parceria com a União das Associações Europeias de Futebol.

Yamal já havia planejado uma grande festa em Paris no ano passado, mas foi obrigado a voltar na mesma noite em que a cerimônia aconteceu no Théâtre du Châtelet, depois que o prêmio ficou com o francês Ousmane Dembélé. Desta vez, Lamine se vê com mais sorte e não vai economizar em nada para comemorar.

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Duas delegações em Londres

Apesar de sua viagem independente, Yamal será acompanhado por uma enorme delegação oficial do Barcelona, que será liderada pelo presidente Joan Laporta.

A delegação catalã inclui um grande número de indicados a diversos prêmios da Bola de Ouro, em confirmação da hegemonia do Barça nesta temporada. Na categoria masculina, concorrem tanto Pau Cubarsí quanto Rodri, melhor jogador da última Copa do Mundo.

Na categoria feminina, estão as campeãs europeias Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina e Ewa Pajor, enquanto Alexia Putellas, atualmente estrela do London City Lionesses, é considerada a favorita à consagração.

Todos apostam em Lamine

E, além do prêmio principal, Lamine Yamal segue como o principal candidato a vencer o prêmio de melhor jovem talento, o "Kopa", pelo terceiro ano consecutivo, superando seu companheiro Cubarsí, segundo confirmou o jornal "Mundo Deportivo".

Na categoria feminina, Vicky López parece ser a mais próxima de vencer o mesmo prêmio, à frente de Clara Serrajordi.

Além disso, tanto Joan García quanto Cata Coll concorrem ao prêmio de melhor goleiro, enquanto Pere Romeu é considerado o favorito ao prêmio de melhor técnico de futebol feminino, categoria na qual o Barcelona faturará o prêmio de melhor clube feminino do mundo.



