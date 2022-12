"Decepcionou seu país": a provocação a Harry Kane por pênalti perdido na Copa do Mundo

Em sua volta aos gramados após o Mundial, o atacante ouviu gritos da torcida do Brentford, adversário do Tottenham

Harry Kane voltou a entrar em campo pela primeira vez depois da eliminação na Copa do Mundo, e precisou lidar com críticas por ter perdido o pênalti que poderia ter mantido a seleção inglesa na disputa pelo título. Ao entrar em campo contra o Brentford, o atacante ouviu gritos de provocação por parte da torcida.

No jogo que decretou a eliminação da seleção inglesa para a França, nas quartas de final, Harry Kane teve uma cobrança de pênalti desperdiçada aos 84 minutos de jogo que, caso fosse convertida, igualaria o placar e praticamente confirmava uma prorrogação no jogo. Ao perder a batida, porém, o capitão foi apontado como vilão da Inglaterra na Copa, e ainda está tendo que lidar com isso.

Depois de exatos 16 dias, Kane disputou sua primeira partida desde a eliminação e, mesmo que já tenha dado tempo para que os torcedores esfriassem a cabeça, as críticas ao atacante foram duras no começo do jogo entre Brentford e Tottenham, nesta segunda-feira (26). Na subida para o gramado, o atacante ouviu gritos por parte da torcida adversária: "Você decepcionou o seu país".

Com a bola rolando, Kane foi importante para que o Tottenham conseguisse correr atrás do empate depois de sair perdendo por 2 a 0. O atacante marcou o primeiro gol dos Spurs, aos 20 minutos do segundo tempo, começando a reação, que foi completada por Pierre-Emile Hojbjerg, seis minutos depois. Com o empate, o Tottenham chegou aos 30 pontos na Premier League, e ainda espera o término da rodada para saber em qual posição vai ficar na tabela de classificação.