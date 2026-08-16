Uma transferência do goleiro descartado pelos Breisgauer para a SGE ainda está, no momento, em uma fase bem inicial, mas já pode ganhar contornos concretos nos próximos dias.

Com isso, os dirigentes de Frankfurt promovem uma clara mudança de rumo pouco antes da estreia em jogos oficiais. Ainda durante a pré-temporada de verão, o diretor esportivo Markus Krösche havia enfatizado: "No momento, não é tema mudar algo nessa configuração."

Antes disso, houve um debate de meses sobre a vaga entre as traves do Eintracht, que já havia se arrastado por toda a temporada passada. Após a saída do capitão de longa data e goleiro titular Kevin Trapp, a ideia era que Kaua Santos assumisse o legado.

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Kaua Santos e Michael Zetterer não convencem plenamente

O jovem brasileiro, porém, lidou com grandes oscilações de desempenho, além de problemas com lesões, motivo pelo qual rapidamente surgiram dúvidas internamente. Michael Zetterer, contratado no verão anterior junto ao Werder Bremen, também não aproveitou suas oportunidades de forma consistente para se firmar de maneira duradoura.

A derrota no ensaio geral na Inglaterra acabou colocando a situação de vez em movimento. Kaua Santos voltou a ter um dia fraco em Brentford, o que amadureceu a decisão de contratar uma nova peça experiente para o gol.

Além da questão do goleiro, o restante do elenco também pede ajustes. Tanto na defesa quanto no ataque, há lacunas. No setor ofensivo, segue a esperança por um novo empréstimo de Arnaud Kalimuendo.

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Qual jogador ainda pode deixar o Eintracht Frankfurt?

Ao mesmo tempo, segundo a reportagem, a cúpula trabalha na frente de saídas para criar margem financeira. Elye Wahi está perto de um novo empréstimo ao OGC Nice, enquanto Fares Chaibi despertou o interesse do Crystal Palace. Michy Batshuayi deve ir para o Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Também no caso de Ellyes Skhiri, uma venda em breve começa a se desenhar. Além disso, pode surgir uma opção na Inglaterra para o goleiro reserva Zetterer.