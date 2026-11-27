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Contra o OSC Lille, Lennart Karl era o único atacante experiente e plenamente apto que restava ao Bayern. Justo quando o time mais precisava do jogador de 18 anos, ele fez provavelmente sua pior partida pelo clube.

Como tudo muda depressa no Bayern! No momento, como se sabe, os debates sobre Jamal Musiala dominam as manchetes. Debates sobre sua disfunção neurológica, seu rendimento e uma possível redução salarial. Debates sobre por que tudo isso está sendo discutido publicamente. Quem deu início ao caso, quase três semanas atrás, foi Uli Hoeneß, figura influente do clube, em uma participação que chamou a atenção na Bayerischer Rundfunk.

E agora, uma pergunta: qual era o grande assunto em torno do Bayern antes disso? Uma dica: também surgiu após uma declaração pública de Hoeneß, exatamente duas semanas antes do início do caso Musiala. E também envolvia um jovem formado no clube. Já sabem de quem estamos falando?

Isso mesmo, Lennart Karl. Em entrevista ao Welt am Sonntag no fim de outubro, Hoeneß cobrou mais "humildade" de Karl e mais "pressão" sobre ele, além de anunciar que teria uma "conversa séria" com o jogador . Ao que parece, Hoeneß (74) se incomoda um pouco com o jeito de Karl (18). Ele é um jogador extremamente talentoso, mas também uma pessoa extrovertida de uma geração completamente estranha a Hoeneß. Clube favorito? Real Madrid. Roupa rosa, comemorações provocativas, uma profusão de pedaladas e presença constante nas redes sociais, muitas vezes com glamour ao lado da namorada influenciadora Zoe Käppele.

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Lennart Karl respondeu às críticas de Uli Hoeneß com dois gols

Depois da bronca de Hoeneß, todos, naturalmente, tiveram de se posicionar. Diferentemente do que ocorre agora com Musiala, Karl também recebeu algumas críticas da direção esportiva. O diretor esportivo Max Eberl afirmou que o ponta direita atravessava um "buraco" em campo e havia cometido "um ou outro deslize". Já Michael Ballack, empresário de Karl, defendeu seu cliente e criticou Hoeneß por tê-lo "transformado publicamente em alvo". As declarações de Ballack à DAZN provocaram, por sua vez, um debate paralelo sobre a conveniência de acumular as funções de empresário de Karl e comentarista de TV .

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Depois de problemas com lesões na primavera, de perder a Copa do Mundo e de um início de temporada ruim, Karl já dava sinais de melhora antes mesmo das declarações de Hoeneß. Logo depois, viveu sua melhor fase na temporada. Na impressionante vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid, Karl abriu o placar para o Bayern e depois fez um gesto de "blá-blá-blá" na comemoração, que gerou muita discussão . Seria uma resposta a Hoeneß? Poucos dias depois, Karl também marcou contra o Mainz 05 na Bundesliga.

Curiosamente, Hoeneß deu o assunto por encerrado justamente na participação na BR em que passou a mirar Musiala. "Participei de 50%" dos gols recentes de Karl, disse Hoeneß, satisfeito. Ou seja, de um dos dois.

IMAGO

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Lennart Karl decepcionou por completo contra Köln e Lille

A melhora de Karl, porém, foi passageira. Primeiro veio um período com a seleção que certamente deve ter sido bastante frustrante para ele. O técnico da seleção, Jürgen Klopp, deu a Karl apenas oito minutos em campo, somando as vitórias sobre Sérvia e Holanda , enquanto o estreante Brajan Gruda brilhou pela ponta direita.

De volta ao Bayern, Karl decepcionou no empate por 1 a 1 com o Köln, na sexta-feira. Ao mesmo tempo, seus dois companheiros de ataque, Harry Kane e Michael Olise, se lesionaram. Como Serge Gnabry e Ismael Saibari também estão fora, enquanto Jamal Musiala e Luis Diaz acabaram de voltar de lesão, Karl passou a ser o único atacante experiente e plenamente apto disponível.

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Por isso, as esperanças do Bayern contra o OSC Lille estavam depositadas principalmente nele. Mas, em vez de liderar o ataque improvisado com Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic e Nathaniel Brown, Karl provavelmente teve, na derrota por 2 a 1, sua pior atuação até agora pelo time principal do Bayern . Não criou nada no ataque e, antes do empate temporário do Lille, marcou Nathan Ngoy, autor da assistência, de forma displicente.

Karl, portanto, está de volta ao "buraco". Diante dos desfalques, sua queda de rendimento pesa especialmente para o Bayern neste momento, mas dificilmente terá consequências concretas. Sem alternativas, o jogador receberá muitas oportunidades nas próximas semanas. É provável que também seja titular no sábado, contra o Hamburgo.