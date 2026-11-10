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De volta a Lagos: a CAF define a data da cerimônia dos melhores da África 2026

A. Hakimi
I. Saibari
B. Diaz
M. Salah
S. Mane
A. Semenyo
Y. Wissa
T. Mokoena
P. Gueye
A. Diallo
I. Sarr
A. Bouaddi
H. Abdelkarim
I. Maza
H. Hassan
M. Ouahbi
Y. Bounou
M. Shobeir
Trezeguet
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A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta terça-feira a realização da cerimônia de premiação dos Melhores da África de 2026 na quarta-feira, dia 2 de dezembro, na cidade nigeriana de Lagos, marcando o retorno do evento à cidade pela primeira vez desde a edição de 2014.

O Centro de Cultura e Artes Professor Wole Soyinka, conhecido como Teatro Nacional, deverá receber a cerimônia de entrega dos prêmios, que abrange 18 categorias diferentes, com destaque para os de melhor jogador e melhor jogadora da África, além dos prêmios de melhor treinador, goleiro, jogador jovem, clube e seleção.

A Confederação Africana esclareceu que o processo de votação já começou e segue de 5 a 20 de novembro, com a participação das associações membros e dos clubes, além dos treinadores e capitães das equipes habilitados a votar, ressaltando seu empenho em garantir justiça e transparência por meio do envolvimento das diferentes partes do esporte e do recurso a uma fiscalização independente para assegurar a integridade dos resultados.

Ausência de Salah e forte presença marroquina

A lista de indicados ao prêmio de melhor jogador africano de 2026 teve uma forte presença marroquina, com o trio formado por Achraf Hakimi, craque do Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, ponta do Real Madrid, e Ismael Saibari, atacante do Bayern de Munique, enquanto Mohamed Salah, craque do Trabzonspor da Turquia, ficou de fora da lista.

4 talentos árabes na disputa pelo melhor

No prêmio de melhor jogador jovem da África, a presença árabe apareceu com quatro nomes: o marroquino Ayoub Bouaddi, craque do Manchester City, o egípcio Hamza Abdel Karim, jogador do Barcelona, o marroquino Abdellah Ouazane, jogador do Ajax da Holanda, e o argelino Ibrahim Maza, craque do Bayer Leverkusen da Alemanha.

Zamalek disputa o prêmio de melhor clube

Na categoria de melhor clube da África, a lista reuniu 10 clubes, encabeçados pelo Mamelodi Sundowns da África do Sul e pelo USM Alger da Argélia, além do Chabab Belouizdad, do trio marroquino AS FAR, Olympique de Safi e Berkane, do Zamalek do Egito, do ASEC Mimosas da República Democrática do Congo, do Al-Hilal do Sudão e do Espérance da Tunísia.

Presença egípcia na disputa pelo melhor treinador

Já o prêmio de melhor treinador da África tem uma disputa árabe, com a participação de Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, e Moatamed Gamal, treinador do Zamalek, além dos marroquinos Walid Regragui, ex-treinador da seleção de Marrocos, e Mohamed Ouahbi, atual treinador de Marrocos.

Shobeir e El-Mahdi Soliman em forte disputa

No prêmio de melhor goleiro, disputam a dupla egípcia Mostafa Shobeir, goleiro do Al-Ahly, e El-Mahdi Soliman, goleiro do Zamalek, além do marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal da Arábia Saudita, de seu compatriota Ahmed Reda Tagnaouti, goleiro do AS FAR, do argelino Oussama Benbot, goleiro do USM Alger, e do senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli da Arábia Saudita.

Trezeguet e Shehata na disputa pelo melhor jogador dentro do continente

No que diz respeito ao prêmio de melhor jogador dentro da África, a lista reuniu uma série de nomes árabes, com destaque para os egípcios Mahmoud Hassan Trezeguet, ex-jogador do Al-Ahly e atualmente no Al-Riyadh da Arábia Saudita, e Mohamed Shehata, meio-campista do Zamalek, além dos marroquinos Mohamed Rabie Hrimat, ex-jogador do AS FAR e atualmente no Al-Shamal do Catar, Mounir Chouiar, jogador do Berkane, e Soufiane El Moudane, jogador do Olympique de Safi.

Dessa forma, a torcida africana aguarda a cerimônia de Lagos em dezembro, em meio a uma forte disputa pelos prêmios individuais e coletivos e a uma marcante presença árabe em diversas categorias, tendo a ausência de Mohamed Salah como a maior surpresa das listas de indicações.

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