A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta terça-feira a realização da cerimônia de premiação dos Melhores da África de 2026 na quarta-feira, dia 2 de dezembro, na cidade nigeriana de Lagos, marcando o retorno do evento à cidade pela primeira vez desde a edição de 2014.

O Centro de Cultura e Artes Professor Wole Soyinka, conhecido como Teatro Nacional, deverá receber a cerimônia de entrega dos prêmios, que abrange 18 categorias diferentes, com destaque para os de melhor jogador e melhor jogadora da África, além dos prêmios de melhor treinador, goleiro, jogador jovem, clube e seleção.

A Confederação Africana esclareceu que o processo de votação já começou e segue de 5 a 20 de novembro, com a participação das associações membros e dos clubes, além dos treinadores e capitães das equipes habilitados a votar, ressaltando seu empenho em garantir justiça e transparência por meio do envolvimento das diferentes partes do esporte e do recurso a uma fiscalização independente para assegurar a integridade dos resultados.

Ausência de Salah e forte presença marroquina

A lista de indicados ao prêmio de melhor jogador africano de 2026 teve uma forte presença marroquina, com o trio formado por Achraf Hakimi, craque do Paris Saint-Germain, Brahim Díaz, ponta do Real Madrid, e Ismael Saibari, atacante do Bayern de Munique, enquanto Mohamed Salah, craque do Trabzonspor da Turquia, ficou de fora da lista.

4 talentos árabes na disputa pelo melhor

No prêmio de melhor jogador jovem da África, a presença árabe apareceu com quatro nomes: o marroquino Ayoub Bouaddi, craque do Manchester City, o egípcio Hamza Abdel Karim, jogador do Barcelona, o marroquino Abdellah Ouazane, jogador do Ajax da Holanda, e o argelino Ibrahim Maza, craque do Bayer Leverkusen da Alemanha.

Zamalek disputa o prêmio de melhor clube

Na categoria de melhor clube da África, a lista reuniu 10 clubes, encabeçados pelo Mamelodi Sundowns da África do Sul e pelo USM Alger da Argélia, além do Chabab Belouizdad, do trio marroquino AS FAR, Olympique de Safi e Berkane, do Zamalek do Egito, do ASEC Mimosas da República Democrática do Congo, do Al-Hilal do Sudão e do Espérance da Tunísia.

Presença egípcia na disputa pelo melhor treinador

Já o prêmio de melhor treinador da África tem uma disputa árabe, com a participação de Hossam Hassan, treinador da seleção do Egito, e Moatamed Gamal, treinador do Zamalek, além dos marroquinos Walid Regragui, ex-treinador da seleção de Marrocos, e Mohamed Ouahbi, atual treinador de Marrocos.

Shobeir e El-Mahdi Soliman em forte disputa

No prêmio de melhor goleiro, disputam a dupla egípcia Mostafa Shobeir, goleiro do Al-Ahly, e El-Mahdi Soliman, goleiro do Zamalek, além do marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al-Hilal da Arábia Saudita, de seu compatriota Ahmed Reda Tagnaouti, goleiro do AS FAR, do argelino Oussama Benbot, goleiro do USM Alger, e do senegalês Édouard Mendy, goleiro do Al-Ahli da Arábia Saudita.

Trezeguet e Shehata na disputa pelo melhor jogador dentro do continente

No que diz respeito ao prêmio de melhor jogador dentro da África, a lista reuniu uma série de nomes árabes, com destaque para os egípcios Mahmoud Hassan Trezeguet, ex-jogador do Al-Ahly e atualmente no Al-Riyadh da Arábia Saudita, e Mohamed Shehata, meio-campista do Zamalek, além dos marroquinos Mohamed Rabie Hrimat, ex-jogador do AS FAR e atualmente no Al-Shamal do Catar, Mounir Chouiar, jogador do Berkane, e Soufiane El Moudane, jogador do Olympique de Safi.

Dessa forma, a torcida africana aguarda a cerimônia de Lagos em dezembro, em meio a uma forte disputa pelos prêmios individuais e coletivos e a uma marcante presença árabe em diversas categorias, tendo a ausência de Mohamed Salah como a maior surpresa das listas de indicações.