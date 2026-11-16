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O Crystal Palace confirmou oficialmente a contratação de Thomas Frank como novo técnico da equipe principal após a saída de Pierre Sage. O ex-treinador de Brentford e Tottenham volta à beira do campo com a missão imediata de tirar o Palace da lanterna da Premier League.

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Um compromisso de longo prazo em Selhurst Park

O Crystal Palace recorreu a um nome conhecido para resolver sua crise atual e anunciou que Frank assinou contrato para comandar o clube até junho de 2029. O treinador dinamarquês de 53 anos chega ao sul de Londres poucos meses depois do fim antecipado de sua difícil passagem pelo Tottenham Hotspur, do outro lado da capital.

Ao falar sobre o novo cargo, o ex-treinador do Brondby demonstrou entusiasmo por assumir o clube de Selhurst Park. "É uma honra estar aqui e comandar este fantástico clube de futebol. Estou muito, muito ansioso por isso. O Crystal Palace é um clube icônico na Inglaterra e na Premier League. Farei tudo o que puder para ajudar e apoiar os jogadores e todos que trabalham aqui, e estou muito ansioso para conhecê-los", disse ele, segundo o site oficial do Crystal Palace.

Sua chegada traz uma perspectiva de estabilidade a um clube que tem sofrido com a falta de regularidade no início da temporada 2026-27, tendo conquistado apenas sete pontos nas dez primeiras partidas da liga.

Chance de recuperação após as dificuldades no Tottenham

Para Frank, a contratação representa uma importante oportunidade de recuperação na elite do futebol inglês. Sua reputação continua alta graças aos sete anos transformadores no Brentford, quando levou o clube da segunda divisão inglesa à primeira metade da tabela da Premier League. Durante sua passagem pelo Gtech Community Stadium, ele conduziu o Brentford ao nono lugar em 2023 e recebeu uma indicação ao prêmio de Técnico do Ano da Premier League.

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No entanto, sua passagem posterior pelo Tottenham durou menos de oito meses e terminou em fevereiro, depois que o clube caiu para a 16ª posição. O período de Frank no Tottenham foi marcado por controvérsias fora de campo e pela dificuldade de conquistar uma torcida cética, que questionava sua capacidade para assumir um cargo em um clube do tradicional 'Big Six'.

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Steve Parish, presidente do Palace, acredita que as habilidades de Frank são exatamente o que o clube precisa para subir na tabela. Parish afirmou que o dinamarquês tem um "histórico comprovado de formar equipes vencedoras e desenvolver jogadores", o que faz dele o candidato ideal para o elenco atual. O clube anunciou oficialmente a notícia pelas redes sociais e declarou estar satisfeito em confirmar a contratação do experiente treinador.

Frank terá companhia de rostos conhecidos na comissão técnica. O treinador de goleiros Andy Quy, que trabalhou com ele durante os anos de sucesso no Brentford, integrará uma equipe que também manterá o atual auxiliar técnico Paddy McCarthy, para garantir continuidade durante a transição.

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Desafios imediatos e ambições europeias

Frank não terá período de adaptação, já que assume uma equipe na última posição da Premier League. O Palace está a dois pontos de sair da zona de rebaixamento e terá um confronto decisivo contra o Coventry City, 17º colocado, logo após a pausa para os jogos de seleções.

A contratação encerra um período de intensa especulação sobre quem substituiria Sage, durante o qual o Palace foi associado a vários nomes de destaque. Frank Lampard, Sean Dyche e Vitor Pereira estavam entre os candidatos considerados antes de a diretoria optar por seu alvo principal, segundo a Sky Sports.

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Com um contrato que se estende por quase três anos, a direção do Palace aposta na capacidade de Frank de repetir o sucesso que teve no Brentford, e não as dificuldades vividas no Tottenham. O próximo período de festas, que inclui viagens difíceis para enfrentar Chelsea e Aston Villa, será um teste imediato para saber se o treinador dinamarquês conseguirá promover uma rápida recuperação no sul de Londres e garantir a permanência do clube na elite por mais um ano.