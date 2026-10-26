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Parma Calcio v Cremonese - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Christian Guinin
Traduzido por

De volta à Alemanha? RB Leipzig estaria interessado em ex-promessa do Bayern de Munique

Bundesliga
A. Licina
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No início do ano, Adin Licina deixou o Bayern de Munique e se transferiu para a Itália. Agora, o jogador de 19 anos pode voltar à Alemanha.

Segundo informações do especialista em transferências Gianluca Di Marzio, o versátil jogador de ataque está no radar do RB Leipzig, da Bundesliga. O clube da Saxônia estaria observando Licina de perto para avaliar uma possível contratação no inverno.

Licina tem contrato com a Juventus de Turim desde janeiro de 2026. No verão passado, foi emprestado ao US Cremonese, da segunda divisão, para ganhar tempo de jogo. Por lá, soma três participações em gols em nove jogos oficiais: dois gols e uma assistência.

Antes de se transferir para o clube com mais títulos da Itália, Licina tinha contrato com o Bayern de Munique, onde passou pelas equipes de base, da sub-17 à sub-19, até chegar ao time amador. Não chegou, porém, a atuar pela equipe principal.

O jogador de 19 anos deixou o clube de Munique na época por falta de perspectivas e buscou uma oportunidade na Juventus, na Itália. Na Velha Senhora, porém, também atuou apenas pela equipe sub-20 e pelo segundo time. Em 13 jogos oficiais na Serie C, terceira divisão, marcou um gol e deu uma assistência.

Licina é jogador da seleção alemã sub-19, mas também poderia atuar por Montenegro. Até agora, disputou 31 partidas pelas seleções de base da Alemanha, com quatro gols.

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