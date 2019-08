De Sané e Bale ao empréstimo de Perisic; Bayern se frustra em busca de nova super estrela

Time alemão não conseguiu os principais alvos que tinha para a janela de transferência

O de Munique já foi o sonho de quase todos os jogadores do mundo. Hoje em dia, porém, o clube bávaro vem encontrando dificuldades de se afirmar no mercado como antigamente.

Desde a saída de Franck Ribéry e Arjen Robben, ao final da última temporada, o Bayern tem procurado repor suas antigas estrelas à altura. Por isso, nomes de peso foram buscados como os de Leroy Sané, do e Gareth Bale, do .

A diretoria do Bayern chegou a falar abertamente sobre a possibilidade de assinar com Sané, mas a alta pedida do Manchester City acabou com o sonho bávaro. E as difíceis condições de pedida de Gareth Bale em salários também afastou o time alemão. A jovem promessa do , Callum Hudson-Odoi também chegou a ser 'namorado' pela equipe da Bavária, mas sua grave lesão afastou qualquer possibilidade de negociação.

O fracasso na contratação desses três atletas fez com que o Bayern começasse a temporada com apenas três pontas: Kingsley Coman, Alphonso Davies e Serge Gnabry. Porém, Coman tem tido grandes problemas com lesões e pouco tem participado das partidas.

Gnabry é visto como a grande esperança para esse novo momento da equipe que não conta mais com duas de suas grandes estrelas.

Por isso, em um movimento sem grande aprovação popular, o Bayern assinou com o croata Ivan Perisic, junto a por empréstimo. Pela equipe de Milão, o ponta finalista da de 2018 fez 163 jogos, marcou 40 gols e deu 37 assistências.