De saída do Palmeiras, Jailson já foi procurado pelo Vasco para 2022

O Vasco tem interesse na contratação de Jailson, goleiro que deixará o Palmeiras no mercado da bola. O atleta de 40 anos já foi procurado pelo clube carioca e pode se transferir para o São Januário.

O veterano foi procurado pelo Cruzmaltino antes de confirmar a sua saída da Academia de Futebol. O atleta ainda não se decidiu sobre o seu futuro.

A GOAL confirmou que há interesse dos cariocas em contar com o atleta. Entretanto, não apresentou uma oferta para levá-lo nesta janela de transferências.

O atleta disputou ao todo 104 jogos pelo Verdão, sendo 95 como titular. Campeão brasileiro em 2016 sem perder nenhuma das 19 partidas que disputou e eleito melhor goleiro do torneio, Jailson só foi conhecer sua primeira derrota pela competição nacional em 2018, após 27 duelos invictos, fato que o coloca em segundo lugar no ranking dos palmeirenses com as maiores invencibilidades no Brasileirão em todos os tempos, superando, em números, craques como Ademir da Guia e Leão.

Ele passou por várias equipes de divisões inferiores antes de marcar seu nome como um dos jogadores que mais levantaram taças pelo Palmeiras em todos os tempos, com sete títulos no total. Sem oportunidades em 2014, estreou em 2015 em um amistoso de pré-temporada contra o Shandong Luneng, da China, e comemorou meses depois a conquista da Copa do Brasil de 2015, a primeira do Verdão no Allianz Parque e de uma era marcada pelos troféus.

Em 2020 e 2021, foi um dos nomes de maior experiência no grupo que marcou história com a Tríplice Coroa e o tricampeonato da Libertadores . Entre seus grandes ídolos está São Marcos, a quem hoje Jailson considera um amigo pessoal. O jeito simples e brincalhão, inclusive, é característica comum aos dois arqueiros marcados para sempre na história palmeirense. Eternizados na Academia de Goleiros mais tradicional do Brasil.