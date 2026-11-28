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Patrocinada pelo Borussia Dortmund, a campeã olímpica de bobsled Laura Nolte venceu a abertura da Copa do Mundo em Altenberg com o logotipo do BVB no trenó.

A vice-campeã olímpica venceu com autoridade a prova de abertura do monobob em Altenberg, na Saxônia, com 0,25 segundo de vantagem sobre sua colega de equipe Lisa Buckwitz. Estreante na Copa do Mundo, Leona Klein completou o bom resultado alemão em quinto lugar (+1,13). A australiana Bree Walker ficou em terceiro (+0,54).

Com isso, Nolte, de 28 anos, do BSC Winterberg, deixou a marca que esperava em sua primeira prova internacional após os Jogos Olímpicos de Cortina d'Ampezzo. Ela tinha 0,27 segundo de vantagem depois da primeira descida e garantiu a vitória com uma segunda descida muito limpa.

"Estou super, super satisfeita", disse Nolte, que, após uma semana cansativa, estava, na verdade, "no ponto mais baixo em termos de energia": "Podemos levar esse embalo para o bobsled de duplas."

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No norte da Itália, Nolte, que nesta nova temporada de inverno compete com o logotipo do BVB no trenó graças a uma parceria, conquistou a prata no monobob e o ouro no bobsled de duplas em fevereiro. No entanto, ela foi superada por Buckwitz no monobob no recente Campeonato Alemão.

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Por que Laura Nolte tem o logotipo do BVB em seu trenó?

A parceria entre a atleta de 28 anos e o Borussia Dortmund só havia se tornado pública pouco antes do início da competição. "É muito legal competir com o logotipo do BVB no trenó. Isso dá um impulso de verdade", declarou Nolte depois.

Na Bild, ela também é citada dizendo: "Tenho orgulho de fazer parte da família do BVB. O Borussia Dortmund é mais do que um clube de futebol para mim. O BVB é um pedaço do meu lar e representa paixão e espírito de equipe absoluto. Essa parceria significa muito para mim e é um forte sinal de apoio entre diferentes modalidades esportivas."

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As pilotas alemãs também são consideradas claras favoritas neste inverno, ainda mais porque suas principais rivais internacionais estão ausentes: a campeã olímpica do monobob Elana Meyers Taylor (EUA) perderá toda a temporada por motivos de saúde, enquanto Kaillie Humphries (EUA), que conquistou duas medalhas de bronze no norte da Itália, espera seu segundo filho e também ficará de fora. A equipe alemã, porém, também não contará com uma pilota experiente na Copa do Mundo: Kim Kalicki, devido a uma ruptura de menisco.