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Alvino Hanafi
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De olho na revanche! Bilic e estrelas do Fire planejam reação contra a Inglaterra em confrontos decisivos da Liga das Nações

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O técnico da Croácia, Slaven Bilic, e os jogadores Josip Misic e Simun Hrgovic falaram sobre os confrontos decisivos pela Liga das Nações da UEFA contra a Inglaterra e a República Tcheca. A seleção se reúne em busca de redenção após uma derrota anterior para a Inglaterra.

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Bilic e Croácia se reúnem de olho na redenção na Liga das Nações

O técnico da seleção croata, Slaven Bilic, reuniu o elenco para a preparação antes dos últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, contra Inglaterra e República Tcheca. A Croácia busca se recuperar de uma dura derrota para a Inglaterra no confronto anterior.

Bilic afirmou que, apesar de enfrentar adversários da elite do futebol internacional, sua ambição de derrotar as potências europeias permanece a mesma.

O elenco se apresenta com muita disposição e quer ganhar embalo a partir dos próximos dois jogos.

Bilic garante que a Croácia pode vencer adversários de nível mundial

Durante a entrevista coletiva em que anunciou a convocação, Bilic demonstrou plena convicção de que a Croácia pode competir com seleções de elite e vencê-las.

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“Se vocês se lembram do que eu disse quando cheguei, meu plano e meu desejo não mudaram nem um pouco. Para alcançar isso, é preciso vencer essas seleções também. Tenho certeza de que podemos fazer isso”, declarou Bilic.

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“Não podemos jogar contra elas três vezes em uma semana, como no primeiro ciclo, mas, em uma partida isolada, em uma grande competição, em que tudo muda a nosso favor, absolutamente tudo é possível. Se acreditarmos nisso, e tenho certeza disso e mostramos isso há anos, seria bom se todos começássemos a acreditar. Há uma nova oportunidade daqui a cinco dias”, acrescentou o técnico.

Misic e Hrgovic querem fazer um jogo duro contra a Inglaterra

O meio-campista Josip Misic e o lateral estreante Simun Hrgovic demonstraram a mesma determinação do técnico em conseguir um resultado positivo após os tropeços anteriores diante da Inglaterra.

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“Sofremos uma dura derrota para a Inglaterra. Só nos resta compensar esse resultado”, afirmou Misic. “Teremos de estar totalmente concentrados, com muita energia. Se dermos tudo de nós, teremos o direito de esperar um resultado positivo. O ambiente está descontraído, os rapazes são ótimos.”

Hrgovic acrescentou: “A Inglaterra é uma adversária difícil. Precisamos fazer uma partida viril e dura. Vamos vencer a República Tcheca.”

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Clima especial aguarda Hrgovic no retorno a Osijek

Depois do confronto com a Inglaterra, a Croácia receberá a República Tcheca em Osijek, em uma partida de significado pessoal especial para o jovem defensor Hrgovic.

“Todo mundo vai a esse jogo, todo mundo já me pediu ingressos. Estou muito feliz e animado com isso”, revelou Hrgovic.

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Com Bilic e o elenco totalmente concentrados nos desafios pela frente, a Croácia quer somar o máximo de pontos e confirmar sua posição na Liga das Nações.