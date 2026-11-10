Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico da Croácia, Slaven Bilic, e os jogadores Josip Misic e Simun Hrgovic falaram sobre os confrontos decisivos pela Liga das Nações da UEFA contra a Inglaterra e a República Tcheca. A seleção se reúne em busca de redenção após uma derrota anterior para a Inglaterra.

Publicidade

Bilic e Croácia se reúnem de olho na redenção na Liga das Nações

O técnico da seleção croata, Slaven Bilic, reuniu o elenco para a preparação antes dos últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, contra Inglaterra e República Tcheca. A Croácia busca se recuperar de uma dura derrota para a Inglaterra no confronto anterior.

Bilic afirmou que, apesar de enfrentar adversários da elite do futebol internacional, sua ambição de derrotar as potências europeias permanece a mesma.

O elenco se apresenta com muita disposição e quer ganhar embalo a partir dos próximos dois jogos.

Bilic garante que a Croácia pode vencer adversários de nível mundial

Durante a entrevista coletiva em que anunciou a convocação, Bilic demonstrou plena convicção de que a Croácia pode competir com seleções de elite e vencê-las.

Publicidade Publicidade

“Se vocês se lembram do que eu disse quando cheguei, meu plano e meu desejo não mudaram nem um pouco. Para alcançar isso, é preciso vencer essas seleções também. Tenho certeza de que podemos fazer isso”, declarou Bilic.

Tópicos relacionados

“Não podemos jogar contra elas três vezes em uma semana, como no primeiro ciclo, mas, em uma partida isolada, em uma grande competição, em que tudo muda a nosso favor, absolutamente tudo é possível. Se acreditarmos nisso, e tenho certeza disso e mostramos isso há anos, seria bom se todos começássemos a acreditar. Há uma nova oportunidade daqui a cinco dias”, acrescentou o técnico.

Misic e Hrgovic querem fazer um jogo duro contra a Inglaterra

O meio-campista Josip Misic e o lateral estreante Simun Hrgovic demonstraram a mesma determinação do técnico em conseguir um resultado positivo após os tropeços anteriores diante da Inglaterra.

Publicidade

“Sofremos uma dura derrota para a Inglaterra. Só nos resta compensar esse resultado”, afirmou Misic. “Teremos de estar totalmente concentrados, com muita energia. Se dermos tudo de nós, teremos o direito de esperar um resultado positivo. O ambiente está descontraído, os rapazes são ótimos.”

Hrgovic acrescentou: “A Inglaterra é uma adversária difícil. Precisamos fazer uma partida viril e dura. Vamos vencer a República Tcheca.”

Publicidade

Clima especial aguarda Hrgovic no retorno a Osijek

Depois do confronto com a Inglaterra, a Croácia receberá a República Tcheca em Osijek, em uma partida de significado pessoal especial para o jovem defensor Hrgovic.

“Todo mundo vai a esse jogo, todo mundo já me pediu ingressos. Estou muito feliz e animado com isso”, revelou Hrgovic.

Publicidade

Com Bilic e o elenco totalmente concentrados nos desafios pela frente, a Croácia quer somar o máximo de pontos e confirmar sua posição na Liga das Nações.