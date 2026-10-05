Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, elogiou o desejo constante de brilhar do jovem craque Lamine Yamal, ponta do Barcelona, antes do jogo da La Roja contra o anfitrião Croácia, na noite de amanhã, terça-feira, pela quarta rodada da Liga das Nações da Europa.

De la Fuente disse na coletiva de imprensa antes do confronto com a Croácia: "Yamal tem a inquietação da genialidade, a inquietação do talento excepcional. E a inquietação aqui não tem sentido negativo, pois ele está sempre sedento pelo melhor porque quer ser o melhor".

E acrescentou, segundo noticiou o jornal "Mundo Deportivo": "Temos uma equipe que possui uma paixão excepcional porque todos os seus jogadores não se cansam de competir".

Lamine marcou o primeiro gol em todos os três jogos da Espanha durante a Data Fifa.

Próximas partidas CRO Liga das Nações A 14:45 ESP

Nesse sentido, e sem confirmar se ele será ou não titular, destacou que Lamine vem apresentando um bom desempenho e que também é o jogador que mais atuou na equipe durante a Data Fifa.

E esclareceu, afirmando: "Todos os jogadores querem jogar, e depois avaliamos a conveniência disso. Lamine está no auge do seu nível e é um competidor por natureza. Sempre nos empenhamos em escolher a melhor escalação possível para cada jogo, e é isso que temos feito ao longo de todo este torneio".

Luis de la Fuente também falou sobre Dani Olmo, para quem este jogo é muito especial devido ao seu histórico na Croácia.

O técnico espanhol disse sobre Dani Olmo, que foi titular diante da Inglaterra e da República Tcheca mas não jogou na primeira partida contra a Croácia: "Ele tem plena consciência da importância deste jogo. Vamos avaliar o momento mais adequado para a participação de Dani na partida, mas ele está muito empolgado e goza de grande popularidade na Croácia".

Por outro lado, o técnico da La Roja ressaltou os pontos fortes da Croácia e não se estendeu em comentários sobre a dura derrota por 7 a 0 que a seleção croata sofreu diante da Inglaterra.

De la Fuente comentou, afirmando: "Para mim, eles são uma equipe excelente. Foram uma das seleções mais importantes dos últimos anos. O que aconteceu no último jogo foi um acidente de percurso. Vamos encontrar um ambiente animado e emocionante, e é isso que nos agrada. Será um jogo excelente. Gosto de sentir a empolgação das torcidas, estejam elas nos apoiando ou nos contrariando".

Vale lembrar que a seleção da Espanha lidera a classificação de seu grupo com 9 pontos após vencer os três primeiros jogos, enquanto a seleção da Croácia tem 3 pontos na terceira colocação.



