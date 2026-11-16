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Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, analisou a derrota da Espanha diante da Inglaterra, por 3 a 2, no encerramento da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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A seleção espanhola cometeu um grande número de erros e pagou um preço alto pela intensidade ofensiva inglesa e pelos gols seguidos, depois de a seleção inglesa abrir vantagem por três gols a zero.

Com essa derrota, a Espanha perdeu a liderança do grupo, embora já tivesse garantido a classificação para as quartas de final da Liga das Nações da Europa.

O jornal Sport publicou as declarações de De la Fuente durante a entrevista coletiva, na qual ele disse: "Devemos saber como vencer e como aceitar a derrota".

E acrescentou: "Durante os primeiros trinta minutos, sofremos muito e não conseguimos acompanhar o adversário. A Inglaterra impôs seu domínio e provou sua força. Tivemos algumas oportunidades de chegar ao gol deles, mas depois de ficar atrás por três gols a zero, devemos valorizar o que a equipe apresentou".

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De la Fuente elogiou o excelente estado técnico e físico pelo qual passa a seleção do treinador Tuchel, que chegou à semifinal na última edição da Copa do Mundo.

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E continuou: "É difícil enfrentar um adversário tão forte como a Inglaterra. Quando as partidas não começam bem, as situações e as circunstâncias adversas vão se acumulando umas sobre as outras", em referência ao seu reconhecimento dos erros cometidos por sua equipe durante a partida.

Durante a entrevista coletiva, Luis de la Fuente demonstrou seu orgulho pela sua seleção espanhola, apesar da derrota e da perda da sequência de partidas invicto.

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E disse: "Devemos valorizar o que esta equipe conquistou. Sermos campeões da Liga das Nações da Europa, da Eurocopa e da Copa do Mundo é algo extremamente positivo. Sabemos como vencer, mas também sabemos como aceitar a derrota".

E acrescentou: "Nos vimos diante de um adversário que já havíamos enfrentado em outras ocasiões. E quando eles passaram a jogar com dez jogadores, pensamos que conseguiríamos voltar ao jogo no placar. Estou feliz com a vontade e o espírito que a equipe demonstrou. O melhor ainda está por vir".

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E continuou: "Só tenho palavras de agradecimento e reconhecimento para esta equipe. Havíamos esquecido o gosto da derrota, mas às vezes é bom que momentos como esse façam você perceber o valor do que conquistou".

Sobre as declarações de Tuchel feitas antes do confronto, De la Fuente disse: "Conversei com Tuchel sobre o que ele disse na entrevista coletiva antes da partida, e ele me esclareceu o que quis dizer".

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E destacou: "Quando não estamos acostumados à derrota, chega um momento em que você sente uma grande frustração, mas você olha para trás e vê o que transmitiu aos jogadores, e que passou anos sem perder. Estou orgulhoso da trajetória que percorremos. E o que vai acontecer agora? Nada, chegaremos em março com um espírito renovado e com um novo entusiasmo".

Pedri, carta na manga; e Lamine, elemento decisivo

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Em relação às lesões e aos jogadores que deixaram a partida sofrendo de problemas físicos, De la Fuente confirmou as informações que foram divulgadas durante o intervalo entre os tempos.

O treinador disse: "Pubill sofre de um problema no tornozelo, Cubarsí sente um incômodo muscular, assim como Zubimendi".

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E acrescentou: "É uma pena que não tenhamos conseguido o empate para manter a sequência de partidas sem derrota, mas o melhor ainda está por vir".

Também falou sobre a ausência de Pedri na escalação titular, dizendo: "Eu vi o Fabián Ruiz, e não acho que ele seja um jogador ruim também. E já que sou obrigado a tomar as decisões, embora Pedri seja um dos melhores jogadores em sua posição, Fabián poderia nos dar outras coisas".

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Com isso, Luis de la Fuente esclareceu que a exclusão de Pedri da escalação titular se deu por uma decisão técnica, além de elogiar as qualidades do jogador do Paris Saint-Germain.

Já sobre Lamine Yamal, o treinador Luis de la Fuente não tem dúvidas sobre suas capacidades.

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E disse: "Ter o Lamine conosco é um grande luxo. E também contar com esses jogadores maravilhosos que conseguem ler o andamento da partida e entender determinadas situações durante o jogo. Não existe nenhum privilégio para qualquer jogador em detrimento dos outros".