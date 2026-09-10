De la Fuente se opõe publicamente ao desejo do Marrocos e restringe a Bola de Ouro aos jogadores da Espanha

Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, afirmou que o prêmio da Bola de Ouro deve ficar com um de seus jogadores, após a conquista da Copa do Mundo de 2026.

O treinador realizou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, para falar sobre, para falar sobre

as partidas da Liga das Nações da Europa na próxima data Fifa

De la Fuente disse: "Um jogador de futebol espanhol deve vencer a Bola de Ouro neste ano. Eu sempre defendo os produtos nacionais, especialmente a marca (feito na Espanha)".

E continuou: "Nós temos um nível mundial em termos de treinamento, desempenho e qualidade. E, por sinal, noto a ausência do nome de Mikel Oyarzabal da lista de indicados. Parece que quem foi responsável por anotar os nomes deixou cair o papel e não incluiu o nome dele".

O treinador acrescentou: "Acredito que Lamine Yamal é capaz de vencer a Bola de Ouro, porque é espanhol e um jogador de futebol extraordinário. Se não for neste ano, será no futuro; não acho que vá demorar muito para conquistá-la. Vejo-o apresentando um desempenho notável no início desta temporada, e queremos aproveitar o seu talento por muitos anos ainda".

Após a decisão de Marcos Llorente de anunciar sua aposentadoria da seleção espanhola, o treinador declarou que o jogador havia conversado com ele sobre o assunto e expressou seu "respeito e gratidão absolutos" ao jogador, com quem mantém uma "excelente relação".

Quando questionado sobre jovens promissores como Carlos Espí e Xavi Espart, De la Fuente disse: "Certamente estarão presentes no futuro", mas acrescentou: "Não há necessidade de pressa, e devemos respeitar uma geração de jogadores de futebol que venceu absolutamente tudo nos últimos anos".

Além disso, reafirmou a necessidade de que a final da Copa do Mundo de 2030 seja disputada na Espanha, e que deseja fortemente treinar a seleção nacional naquela partida, em resposta a uma pergunta sobre a polêmica em torno do local de realização daquela partida decisiva do torneio que será organizado conjuntamente por Espanha, Portugal e Marrocos.

Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina, havia anunciado que seu país sediaria a final do Mundial de 2030.

Você pode discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora



