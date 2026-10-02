De la Fuente prepara decisão surpreendente sobre Lamine Yamal

Luis de la Fuente, treinador da seleção da Espanha, deu indícios de que pode deixar Lamine Yamal no banco de reservas durante o confronto diante da República Tcheca, na terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

As declarações de De la Fuente ocorreram durante a coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, na qual ele se recusou a revelar sua escalação titular para a partida de sábado, no estádio Carlos Tartiere, diante de um calendário congestionado e do aumento das lesões, sendo a mais recente a saída de Ferran Torres.

Disse o técnico espanhol: "O defeito deste sistema e deste calendário é a falta de tempo disponível para a recuperação. Se o jogador sentir qualquer problema, preferimos priorizar a saúde do atleta. Preferimos que ele esteja em uma condição física excelente".

E acrescentou, explicando a política de rodízio: "Quando falamos de rodízio, resumimos uma única realidade: escolher os jogadores que estão na melhor condição física para cada posição. A posição de goleiro é mais estável, mas as demais posições são passíveis de mudança".

Ao ser questionado diretamente sobre a participação de Yamal, De la Fuente respondeu em tom decisivo: "Vamos escalar o time mais adequado para vencer a partida. Lamine não completou os 90 minutos justamente prevendo essas circunstâncias, assim como os seus demais companheiros".

Apesar de ter indicado que pode poupar o jovem craque, ele reafirmou sua importância absoluta para a seleção, afirmando: "Lamine é um jogador importante em qualquer momento, seja começando como titular ou entrando como reserva aos 60 ou aos 45 minutos. Sua presença não afeta seu desempenho; acreditamos que ele será mais eficaz durante os minutos em que participar".

De la Fuente elogiou a evolução de Yamal, acrescentando: "Nós o vemos amadurecer dia após dia. É um jogador agradável de assistir, entende melhor cada situação e aceita qualquer sugestão. É uma notícia maravilhosa".





Por outro lado, o treinador da La Roja falou sobre o confronto com seu homólogo na seleção da República Tcheca, Santi Denia, dizendo: "Nós nos conhecemos bem, mas são os jogadores que mudam o plano de jogo. A seleção tcheca é um adversário extremamente difícil e pode ser uma armadilha para quem não a conhece, mas não para nós. Temos muitos esquemas táticos, e não é fácil defender contra nós".







