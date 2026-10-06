A estreia de Carlos Espí com a camisa da seleção da Espanha foi adiada, depois que Luis de la Fuente decidiu deixá-lo de fora da lista dos 23 jogadores para o confronto diante da Croácia, nesta terça-feira, na cidade de Split, apesar de tê-lo convocado às pressas para substituir o lesionado Ferran Torres.

De la Fuente preferiu manter Espí fora da lista final da partida, de modo que o atacante do Real Madrid segue à espera de sua primeira participação com a seleção principal, depois de também ter ficado ausente do último confronto diante da República Tcheca.

Espí havia chamado bastante a atenção com a seleção da Espanha sub-21, após marcar 5 gols durante a goleada sobre San Marino por 13 a 0, o que lhe rendeu a oportunidade de se juntar à seleção principal diante da ausência de Torres por lesão.

De la Fuente segue apostando em Roberto Fernández na linha de ataque, depois que o jogador atuou no confronto contra a República Tcheca, antes de o treinador manter as mesmas opções diante da Croácia, enquanto Espí ficou fora dos planos pela segunda partida consecutiva.

A lista da Espanha para a partida contou com: Unai Simón, David Raya, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Robin Le Normand, Sergio Bobel, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Fresneda, Alejandro Grimaldo, Fran García, Rodri, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Oyarzabal, Lamine Yamal, Yéremy Pino, Víctor Muñoz, Baena e Roberto Fernández.

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Do lado croata, a escalação teve o retorno do atacante Ante Budimir à linha de frente, enquanto Mario Pongračić entrou na linha de defesa para suprir a ausência de seu companheiro Smolčić.