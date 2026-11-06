Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, não quer fazer muitas contas em relação aos minutos de atuação de seus jogadores, antes de disputar as partidas contra a República Tcheca e a Inglaterra na Liga das Nações da Europa.

Na data Fifa anterior, De la Fuente fez questão de que nenhum jogador ultrapassasse os 270 minutos ao longo de quatro partidas, mas a situação é diferente desta vez.

O jornal Mundo Deportivo publicou as declarações de De la Fuente, que disse em tom irônico: "Nenhum jogador vai atuar por mais de 180 minutos desta vez. Bem, talvez o tempo aumente um pouco, porque as partidas estão se estendendo por um período mais longo agora".

O treinador da Espanha explicou sua prioridade ao afirmar: "São duas partidas decisivas, e temos muito pelo que jogar. Nossa ideia é escalar os melhores jogadores nas duas partidas".

O treinador havia iniciado sua coletiva de imprensa com uma emocionante mensagem de pêsames pela morte de Jesús de Miguel, antes de esclarecer que sempre tenta administrar a carga física de seus jogadores internacionais, sem ignorar a importância das partidas.

Ele disse: "Sempre tentamos distribuir os minutos de atuação entre os jogadores o máximo possível, mas sabemos que estamos disputando a liderança do grupo, para chegar às quartas de final na melhor condição possível".

A lista anunciada pelo treinador, no estádio Metropolitano, apresentou alguns rostos novos. O principal deles é a primeira convocação de Jacobo Ramón, enquanto Ander Barrenetxea retornou aos planos do técnico.

Sobre o zagueiro, De la Fuente elogiou sua evolução ao afirmar: "Está fazendo uma temporada excelente, e acreditamos que é o momento adequado para lhe dar a oportunidade e observá-lo".

Marc Roca também se junta à seleção espanhola pela primeira vez, e o treinador disse sobre ele: "Já foi campeão do Campeonato Europeu Sub-21, e mereceu esta oportunidade graças às suas qualidades e ao nível que apresenta".

De la Fuente também justificou a convocação do ponta da Real Sociedad, que ocupou o lugar de Víctor Muñoz na lista, ao dizer: "É um jogador que tem um grande futuro, e se enquadra nas exigências que impomos aos jogadores de lado. E, no momento, chegou a vez de Ander".

Outra característica marcante da lista é a presença de quatro goleiros. O treinador explicou: "David Raya tem alguns assuntos pessoais na Inglaterra, e não sabemos se conseguirá comparecer na terça ou na quarta-feira, mas também acreditamos que é o momento adequado para observar Álvaro Valles, que acompanhamos há algum tempo".

A ausência de Rodri por lesão leva a conceder a Martín Zubimendi um papel maior, apesar de ele não conseguir no Arsenal os minutos de atuação que deseja, mas ainda goza da confiança do técnico da seleção.

Quando questionado sobre as declarações do político Alberto Núñez Feijóo, que defendeu a necessidade de a Espanha abrir mão da organização do Mundial de 2030 caso não sedie a partida final, De la Fuente manteve sua posição ao dizer: "O que vejo é que a partida final do Mundial deve ser realizada na Espanha. Já a minha missão agora é preparar a melhor equipe possível, e que os responsáveis competentes cuidem do resto".

De la Fuente também comentou o prêmio de melhor treinador do mundo que recebeu durante a última cerimônia da Bola de Ouro, afirmando: "O prêmio da Bola de Ouro foi uma fonte de alegria excepcional para mim. Eu já me sentia sortudo apenas por estar entre os indicados".

Ao encerrar sua fala, o treinador abordou a ausência de Gavi, que ficou de fora da lista pela segunda vez consecutiva desde a Copa do Mundo.

O técnico da Espanha ainda confia no meio-campista do Barcelona, mas exige que ele continue trabalhando para recuperar seu lugar na seleção espanhola.

E concluiu: "Gavi sempre merece uma exceção. É extremamente difícil se juntar a este grupo. Gavi deve continuar sendo ele mesmo. Ele precisa continuar evoluindo, assim como todos precisam fazer isso".