De la Fuente corta trio da Espanha antes do duelo com a República Tcheca e escolhe substituto de Olmo

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Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, anunciou a exclusão de três jogadores da lista da Fúria preparando-se para o confronto com a República Tcheca, na noite desta quinta-feira, pela quinta rodada das disputas da Liga das Nações da Europa.

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Trata-se do trio formado por Nico Williams, Aymeric Laporte e o goleiro Álvaro Valles, que não participará da aguardada partida na capital Praga, segundo o jornal "Mundo Deportivo".

A exclusão do trio veio antes do confronto no qual a seleção espanhola busca manter seus resultados positivos na competição, depois que a comissão técnica preferiu não contar com eles no jogo, enquanto o goleiro Álvaro Valles havia faltado aos treinos coletivos ontem, quarta-feira, por conta de uma gripe.

A dupla Williams e Laporte possui grande experiência internacional e integrou a lista da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2026, enquanto Valles ficou fora dos planos após o problema de saúde que enfrentou.

Nesse contexto, o anúncio dos números das camisas dos jogadores despertou atenção especial, depois que uma das principais dúvidas dizia respeito à identidade do jogador que vestirá a camisa número 10 na ausência de Dani Olmo, craque do Barcelona, que costumava aparecer com esse número pela seleção espanhola.

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De la Fuente acabou optando por conceder a camisa especial a Víctor Muñoz, jogador do Liverpool, que ganhou a oportunidade de vestir o número associado a Olmo durante suas participações internacionais, em um gesto que representa um estímulo moral para o jogador, que busca firmar os pés dentro do elenco da seleção.

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Quanto à trajetória da Espanha na Liga das Nações da Europa, a seleção de De la Fuente entra no confronto com a Tchéquia com grande vantagem, depois de ter conquistado 100% de aproveitamento em seus quatro primeiros jogos, somando 12 pontos em quatro vitórias consecutivas, liderando o grupo e garantindo a classificação às quartas de final antes de disputar os dois últimos confrontos.

A seleção espanhola apresentou atuações fortes ao longo de sua caminhada, depois de superar a Inglaterra, a Croácia e a Tchéquia, antes de renovar sua vitória sobre a Croácia na quarta rodada, confirmando sua capacidade de competir com força e manter sua posição entre as principais seleções europeias, aproveitando-se da entrosamento entre seus atletas e da experiência adquirida sob o comando de De la Fuente.

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Apesar da classificação garantida, o confronto com a Tchéquia tem importância para a seleção espanhola, que busca manter a liderança do grupo e encerrar a fase de liga da melhor forma possível, antes do último confronto diante da Inglaterra no próximo domingo, que representa um teste duro para a equipe antes de seguir para as fases eliminatórias.

De la Fuente espera que seus jogadores continuem a apresentar os mesmos níveis apesar das ausências, aproveitando as alternativas disponíveis no elenco, especialmente porque a seleção espanhola possui um grupo diferenciado de atletas capazes de suprir os ausentes, num momento em que Víctor Muñoz busca aproveitar a chance de aparecer com a camisa número 10 para provar suas capacidades e confirmar seu direito a um papel maior junto ao campeão do mundo.