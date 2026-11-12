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A seleção espanhola divulgou sua escalação titular para o confronto contra a República Tcheca, pela Liga das Nações da Europa. Uma escalação jovem, ousada, que não conhece o medo, comandada por uma nova geração que quer provar que o futuro da La Roja já começou de fato.

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No topo da escalação estava o craque Fermín López, como se resumisse o estado de toda a seleção espanhola antes do apito inicial, com o lema "Vamos España" que incendiou as redes sociais em questão de minutos.

A escalação escolhida por De la Fuente, técnico da Espanha, ficou da seguinte forma:

Goleiro: Unai Simón.

Defesa: Pedro Porro - Pau Cubarsí - Dean Huijsen - Marc Cucurella.

Meio-campo: Martín Zubimendi - Fabián Ruiz - Fermín López.

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Ataque: Álex Baena - Ferran Torres - Yeremy Pino.

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A escolha desses nomes não foi aleatória, pois o técnico espanhol quis enviar uma mensagem de que a seleção não depende de um único nome, mas de um sistema coletivo, e que a oportunidade está aberta a todo aquele que se provar nos treinos e nas partidas.

Além disso, a presença de nomes como Cubarsí, Huijsen e Fermín na escalação titular confirma que a Espanha vive uma fase de verdadeira renovação, depois que a nova geração conseguiu conquistar títulos e devolver o prestígio à seleção.

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A presença de Unai Simón como capitão do time carrega um significado especial, pois o goleiro veterano deixou de ser apenas um goleiro para se tornar um líder dentro e fora de campo, uma voz da experiência em meio a um grupo de jovens entusiasmados. Enquanto isso, Cucurella, Cubarsí e Huijsen representam uma linha defensiva que combina força física com a capacidade de construir a jogada desde trás, algo que se tornou uma marca registrada do futebol espanhol moderno.

No meio-campo, os olhares estarão voltados para Fermín López, que em pouco tempo passou de uma promessa a um jogador titular em seu clube e em sua seleção. Sua capacidade de ligar os setores, de se movimentar sem a bola e de finalizar de fora da área faz dele uma das armas mais importantes da Espanha nesta partida. Ao seu lado, Zubimendi dará o equilíbrio necessário, enquanto Fabián trará a experiência e a tranquilidade na gestão do ritmo de jogo.

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Já no ataque, Ferran Torres, Baena e Yeremy representam uma nova geração de pontas velozes, que não param de se movimentar e pressionam a defesa adversária desde o primeiro momento. Espera-se que a seleção espanhola aposte na posse de bola, na pressão pós-perda e no jogo rápido pelos lados, para penetrar a defesa tcheca, conhecida pela solidez e pela organização.

A partida contra a República Tcheca ganha uma importância especial na Liga das Nações da Europa, pois não é apenas um jogo da fase de grupos, mas um verdadeiro teste para a personalidade da seleção e sua capacidade de lidar com a pressão; a República Tcheca é uma equipe que não se rende facilmente, possui uma torcida entusiasmada e um elevado espírito de luta, mas a Espanha entra no confronto com a confiança de campeã e com uma geração que quer escrever a sua própria história.

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Esta escalação pode ser o início de uma nova fase, uma fase que não se apoia no passado, mas que olha para o futuro. Uma escalação que diz ao mundo: a Espanha não para de produzir talentos, não tem medo de apostar nos jovens e não conhece outra linguagem senão uma só: a vitória.