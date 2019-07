De Jong sobre Messi: "Agora, meu ídolo será meu companheiro"

Meia revela "sonho realizado" e quer ser mais um holandês a brilhar nos culés

Frenkie De Jong, novo meia do , deu entrevista à TV oficial do clube espanhol e falou sobre a oportunidade de poder atuar com Lionel Messi.

"Estou muito feliz de poder jogar ao lado de Messi. Sempre o acompanhei e, agora, meu ídolo será meu companheiro", comemorou.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

"Estou contente de estar aqui finalmente. Desde pequeno era um sonho para mim jogar no Barça e agora estou aqui, é fantástico. Estou desejando pisar no Camp Nou pela primeira vez. Tenho muita vontade", completou.

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

O jovem meia holandês, que se destacou pelo na última temporada, acredita que não irá demorar para se adaptar ao time. "Gosto da forma do Barcelona jogar. A filosofia do Barça e do Ajax são muito similares. Acho que aproveitarei", disse.

"O Barcelona e a sempre tiveram um grande conexão especial e espero seguí-la. Quer ser mais um dos grandes jogadores holandeses que atuaram no Barça", finalizou.