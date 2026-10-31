O holandês Frenkie de Jong, meio-campista do Barcelona, revelou que manteve contato com seu compatriota Xavi Hernández, o novo treinador da seleção holandesa, antes do anúncio oficial de sua contratação, demonstrando satisfação em voltar a trabalhar sob seu comando, depois de já terem compartilhado uma experiência em comum no clube catalão.

De Jong afirmou, em entrevista ao canal holandês "NOS", que Xavi o ligou antes do anúncio de que assumiria o comando técnico da seleção, explicando: "Ele me ligou antes, e foi bom saber que ele estava pensando nisso. Como não tínhamos um treinador estrangeiro havia muito tempo, fiquei um pouco surpreso, mas fiquei feliz".

O jogador do Barcelona demonstrou confiança na capacidade de Xavi de comandar a seleção holandesa, baseando-se em seu conhecimento das ideias técnicas e táticas dele durante o período em que trabalharam juntos no clube catalão.

E disse: "Trabalhamos bem juntos no Barcelona. Sei como ele pensa o futebol, e isso combina perfeitamente com a seleção nacional. Ele quer pressionar e atacar, e não vai mudar seus princípios. E do ponto de vista tático, ele tem uma grande variedade na forma de executá-los".

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De Jong acrescentou que a seleção holandesa está prestes a passar por uma fase de reconstrução que vai precisar de tempo, dizendo: "Agora temos que começar a reconstruir o time, e isso vai levar tempo".

O meio-campista holandês abordou o sofrimento que viveu no último período, depois de ter ficado de fora da última data Fifa para completar seu programa de reabilitação, antes de retornar aos gramados na partida contra o Real Madrid, após a lesão que sofreu na Copa do Mundo, descrevendo a fase de recuperação como "um período longo e difícil", mas afirmou confiar em recuperar sua plena forma.

De Jong explicou que o grau de preocupação em relação a sua última lesão foi menor em comparação com sua lesão anterior no tornozelo, destacando que não sentiu o mesmo nível de incerteza quanto ao prazo de recuperação e à possibilidade de cura.

Ele também falou sobre sua relação com o Barcelona durante o período em que ficou afastado, afirmando não haver divergências com o clube, apesar das discussões que acompanharam a decisão de se submeter ou não à cirurgia.

E disse: "Todos estão cientes da situação e de como as coisas se desenrolaram, então não há nenhum ressentimento. É claro que discutimos o assunto durante o processo de decisão sobre realizar ou não a cirurgia, e então a decisão foi tomada coletivamente, e seguimos em frente".

Espera-se que De Jong continue fortalecendo sua presença no Barcelona no próximo período, já que chegará à sua partida de número 300 com a camisa do time catalão caso participe dos confrontos contra Alavés e Aston Villa, enquanto as previsões indicam a possibilidade de contar com ele na posição de zagueiro central na partida de hoje.