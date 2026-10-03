Frenkie de Jong, estrela do Barcelona, segue trabalhando para recuperar a condição física, visando o retorno aos gramados, após sofrer uma ruptura do ligamento interno do joelho durante a Copa do Mundo com a seleção da Holanda.

O jornal Sport informou que De Jong, que pode treinar com seus companheiros na próxima segunda-feira, publicou neste sábado, por meio de suas contas nas redes sociais, uma série de fotos nas quais aparece treinando sozinho na Cidade Esportiva Joan Gamper.

De Jong, que pode se juntar gradualmente aos treinos coletivos a partir da próxima segunda-feira, havia treinado sozinho na Cidade Esportiva em preparação para o seu retorno aos gramados.

O jogador holandês optou por se submeter ao tratamento conservador e não recorrer à cirurgia, após sua lesão durante a Copa do Mundo.

O meio-campista publicou várias fotos por meio de suas contas nas redes sociais, acompanhadas de um emoji de um alpinista durante a escalada.

De Jong logo recebeu o apoio de seus companheiros no Barcelona, que fizeram questão de comemorar a proximidade de seu retorno aos gramados.

Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Dani Olmo comentaram na publicação do jogador holandês, que não disputa partidas desde o último dia 30 de junho.

Além de De Jong, Joan García, Roony Bardghji e Christensen seguem com seus programas de recuperação, embora o goleiro seja o mais próximo de voltar aos treinos coletivos.







