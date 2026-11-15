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O técnico da seleção dos Países Baixos, Xavi Hernandez, confirmou que Frenkie de Jong não jogará o próximo confronto da Liga das Nações contra a Alemanha. O meio-campista do Barcelona enfrenta um problema físico que o obrigou a deixar sua última partida pela seleção antes do fim.

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Meio-campista fica fora do confronto em Berlim

Os Países Baixos terão de enfrentar a Alemanha em um duelo de destaque da Liga das Nações sem De Jong. O técnico Xavi confirmou, durante a entrevista coletiva pré-jogo em Berlim, que o jogador do Barcelona ficou fora da lista de relacionados. Apesar da importância do meio-campista para o esquema tático da equipe, a comissão técnica optou pela cautela antes da partida de segunda-feira à noite.

“Sua lesão é muito leve, mas ele não poderá jogar amanhã”, explicou Xavi à imprensa ao falar sobre a condição física do jogador de 29 anos. O ex-técnico do Barcelona, que assumiu a seleção dos Países Baixos após a Copa do Mundo de 2026, ressaltou que a decisão foi tomada depois de conversar diretamente com o próprio jogador. “Ele me disse que não pode jogar, então é isso”, acrescentou o treinador, indicando que ambos concordaram em priorizar a condição física do atleta a longo prazo em vez de uma única partida.

Comunicação com a equipe médica do Barcelona

A ausência do meio-campista frustra a equipe dos Países Baixos, especialmente após sua atuação de destaque na recente goleada por 7 a 0 sobre a Grécia. De Jong foi peça importante naquela vitória dominante pela Liga das Nações antes de ser substituído no intervalo, por precaução, devido a um desconforto físico.

Como De Jong é peça fundamental no projeto de Hansi Flick no Barcelona, Xavi tratou de tranquilizar o clube catalão quanto aos cuidados com o jogador. “O médico do FC Barcelona é um dos meus melhores amigos no futebol; é uma questão de comunicação”, afirmou Xavi, referindo-se especificamente ao chefe da equipe médica do Barcelona, Dr. Ricard Pruna.

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Ajustes táticos para os Países Baixos

O treinador foi enfático ao dizer que o problema não é grave: “Não há problema, o Frenkie tem apenas um pequeno desconforto; os demais estão disponíveis.” Ainda assim, os Países Baixos tentarão encerrar uma sequência indesejada contra a Alemanha, sem vencer nenhum dos últimos cinco confrontos entre as equipes. A última vitória veio em setembro de 2019, por 4 a 2, em uma partida das eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Próximas partidas ALE Liga das Nações A 14:45 HOL Assistir

Os Países Baixos lideram atualmente o Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações da UEFA, com 11 pontos, enquanto a Alemanha ocupa a terceira posição, com oito. Os anfitriões têm a mesma pontuação da Grécia, segunda colocada, mas ficam atrás pelo retrospecto inferior no confronto direto.

Vagas nas quartas de final em jogo no duelo entre Países Baixos e Alemanha

Países Baixos e Alemanha empataram por 1 a 1 no primeiro encontro, em Amsterdã. Felix Nmecha abriu o placar para a Alemanha, antes de Cody Gakpo marcar o gol de empate dos neerlandeses nos acréscimos. O próximo confronto tem grande importância, já que as duas melhores equipes do grupo avançarão às quartas de final.