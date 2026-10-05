De Jong contraria as expectativas: boa notícia para Flick no treino do Barcelona

O time principal do Barcelona voltou aos treinos na manhã de segunda-feira na Cidade Esportiva Joan Gamper.

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", o pequeno número de jogadores disponíveis, por não terem sido convocados por suas seleções nacionais, retomou os treinos apesar da chuva forte.

Esperava-se que Frenkie de Jong se juntasse ao restante do grupo no campo. No entanto, ele desceu ao gramado sob a chuva, mas continuou treinando sozinho. Realizou trabalhos individuais, assim como Joan García e Raphinha.

Aqueles que desceram ao gramado em grupo no campo Tito Vilanova foram Szczesny, Gavi, Eric García, Gerard Martín, Gabriel Jesus, Bryan e Baldé, todos sob o comando de Hansi Flick, que conta os dias restantes para a recuperação dos jogadores para a próxima partida do campeonato, que será disputada no sábado, 10 de outubro, no estádio Spotify Camp Nou contra o Getafe.

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Uma notícia especialmente boa é que Eric treinou com o grupo, depois de ter ficado fora da lista da seleção espanhola por sentir um desconforto no joelho durante o aquecimento para a primeira partida das eliminatórias da Liga das Nações da Europa em Wembley contra a Inglaterra.