De Jong coloca Flick em apuros antes da batalha contra o Atlético de Madrid

A lesão de Rodri abre um novo cenário no meio-campo do Barcelona durante o próximo mês, já que o técnico Hansi Flick será obrigado a reorganizar suas peças para compensar a ausência do jogador que era uma engrenagem fundamental na forma de jogar da equipe.

Com um saldo de 945 minutos, Rodri foi o meio-campista mais utilizado sob o comando do treinador alemão nesta temporada, até o momento, à frente de Fermín e Pedri. E, com sua ausência, Marc Bernal parece ser o candidato natural para ocupar a posição de volante, mas Frenkie de Jong também se coloca como opção para assumir a responsabilidade.

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De Jong voltou há menos de duas semanas, diante do Real Madrid, após três meses de ausência por causa de uma lesão no joelho. E parece que as divergências do verão ficaram no passado, depois que o holandês optou pelo tratamento conservador e Flick decidiu retirar dele a braçadeira de primeiro capitão e entregá-la a Raphinha, escolhendo Pedri como segundo capitão. O jogador ainda conta com a estima do treinador e deseja recuperar seu papel de titular.

Mas Flick ainda não o utilizou na posição de volante, já que ele atuou por 82 minutos na zaga diante do Alavés e 36 minutos como meia avançado diante do Real Madrid e do Aston Villa, segundo o jornal catalão "Sport", que considerou que o holandês "colocou seu treinador em apuros".

Após a vitória sobre o Aston Villa (3 a 0), que marcou sua chegada a 300 partidas com a camisa do Barcelona, De Jong afirmou estar pronto para voltar à escalação titular, dizendo: "Nada me incomoda, me sinto bem e motivado para começar como titular diante do Atlético".

Confiança e cautela

Mas a confiança do jogador não coincide totalmente com a cautela de Flick, que elogiou seu potencial, mas indicou que ele precisa de mais tempo para recuperar a plena condição física.

O treinador alemão disse: "Frenkie não está 100% pronto, mas está em bom nível. Isso é normal depois da lesão. Passo a passo, ele é um jogador excelente".

Dessa forma, Flick se vê diante de duas opções para compensar a ausência de Rodri: contar com Bernal como substituto natural na posição de volante ou acelerar a recuperação da condição de De Jong e devolvê-lo à escalação titular, antes do importante confronto diante do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, no próximo domingo, pela La Liga.