Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduzido por

De Jong coloca Flick em apuros antes da batalha contra o Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
La Liga
Barcelona x Aston Villa
Aston Villa
Liga dos Campeões
Rodri
H. Flick
F. de Jong
Espanha
England
Alemanha
Países Baixos

O treinador alemão reabre o dossiê do meio-campo

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

A lesão de Rodri abre um novo cenário no meio-campo do Barcelona durante o próximo mês, já que o técnico Hansi Flick será obrigado a reorganizar suas peças para compensar a ausência do jogador que era uma engrenagem fundamental na forma de jogar da equipe.

Com um saldo de 945 minutos, Rodri foi o meio-campista mais utilizado sob o comando do treinador alemão nesta temporada, até o momento, à frente de Fermín e Pedri. E, com sua ausência, Marc Bernal parece ser o candidato natural para ocupar a posição de volante, mas Frenkie de Jong também se coloca como opção para assumir a responsabilidade.

Leia também

Representante do Marrocos na Bola de Ouro: alguns tentaram me pressionar a escolher um jogador que não fosse Hakimi

Ex-porta-voz do Barcelona: o placar de 13 a 5 em títulos sufoca o Real Madrid

Próximas partidas
ATM

ATM

La Liga

08 de nov. de 2026

BAR

BAR

De Jong voltou há menos de duas semanas, diante do Real Madrid, após três meses de ausência por causa de uma lesão no joelho. E parece que as divergências do verão ficaram no passado, depois que o holandês optou pelo tratamento conservador e Flick decidiu retirar dele a braçadeira de primeiro capitão e entregá-la a Raphinha, escolhendo Pedri como segundo capitão. O jogador ainda conta com a estima do treinador e deseja recuperar seu papel de titular.

Mas Flick ainda não o utilizou na posição de volante, já que ele atuou por 82 minutos na zaga diante do Alavés e 36 minutos como meia avançado diante do Real Madrid e do Aston Villa, segundo o jornal catalão "Sport", que considerou que o holandês "colocou seu treinador em apuros".

Após a vitória sobre o Aston Villa (3 a 0), que marcou sua chegada a 300 partidas com a camisa do Barcelona, De Jong afirmou estar pronto para voltar à escalação titular, dizendo: "Nada me incomoda, me sinto bem e motivado para começar como titular diante do Atlético".

Confiança e cautela

Mas a confiança do jogador não coincide totalmente com a cautela de Flick, que elogiou seu potencial, mas indicou que ele precisa de mais tempo para recuperar a plena condição física.

O treinador alemão disse: "Frenkie não está 100% pronto, mas está em bom nível. Isso é normal depois da lesão. Passo a passo, ele é um jogador excelente".

Dessa forma, Flick se vê diante de duas opções para compensar a ausência de Rodri: contar com Bernal como substituto natural na posição de volante ou acelerar a recuperação da condição de De Jong e devolvê-lo à escalação titular, antes do importante confronto diante do Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, no próximo domingo, pela La Liga.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google