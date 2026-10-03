De forma surpreendente: estrela da Espanha deixa a concentração e viaja para a França

Fabián Ruiz, estrela da seleção espanhola, deixou a concentração da Fúria de forma surpreendente e viajou de Oviedo para Paris.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a República Tcheca na noite deste sábado, na terceira rodada da Liga das Nações da Europa.

O jornal Mundo Deportivo informou que Fabián Ruiz deixou a concentração da Espanha em Oviedo, rumo a Paris, por conta do nascimento de seu primeiro filho e, portanto, não estará disponível para participar da partida contra a República Tcheca.

Com isso, o meio-campista do Paris Saint-Germain se torna o mais recente desfalque na lista da seleção espanhola, mas desta vez por um motivo feliz e especial.

Pau Cubarsí e Carlos Espí haviam sido cortados da lista e, por isso, nenhum dos dois poderá entrar no lugar de Fabián Ruiz.

O regulamento da UEFA estabelece que a lista de jogadores é fechada às 23h59 do dia anterior à partida e, por isso, a Espanha não pode convocar nenhum jogador novo para enfrentar a República Tcheca.



