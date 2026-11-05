De "falem com Queiroz" à crise de Copenhague: o outro lado da história de Cristiano Ronaldo e Portugal

Ao longo de 23 anos vestindo a camisa da seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo viveu momentos inesquecíveis, mas sua trajetória internacional também não foi isenta de episódios polêmicos, alguns ligados aos treinadores, outros às emoções dentro de campo e até à braçadeira de capitão.

O capítulo mais recente dessas histórias aconteceu na viagem de Portugal à Noruega pela Liga das Nações, depois que o confronto terminou com a vitória da seleção portuguesa, antes de a crise se renovar com a saída de Ronaldo da concentração da equipe em Copenhague, às vésperas do duelo contra a Dinamarca.

Em Oslo, Ronaldo havia passado a partida inteira no banco de reservas, em um fato que veio 6.678 dias depois da última vez em que começou uma partida com a seleção sem participar como titular. E, após o apito final, dirigiu-se diretamente aos vestiários e não participou com os companheiros da saudação à torcida nem da comemoração da vitória no gramado.

Mas essa não foi a primeira vez que Ronaldo se viu no centro da polêmica ao longo de sua trajetória, na qual disputou 234 partidas com Portugal.

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E depois que Ronaldo anunciou sua aposentadoria do futebol internacional, nesta quinta-feira, apresentamos a seguir as principais crises que o craque viveu com a seleção portuguesa.

"Falem com Carlos Queiroz"

A relação de Ronaldo com Luiz Felipe Scolari, que comandou Portugal entre 2003 e 2008, foi relativamente tranquila, antes do início de uma fase mais tensa com Carlos Queiroz, que assumiu a responsabilidade entre 2008 e 2010.

Os primeiros sinais de desentendimento começaram em 12 de agosto de 2009, quando Ronaldo ficou de fora de um amistoso contra Liechtenstein por causa de uma gripe, antes de a tensão atingir seu auge um ano depois, durante a participação de Portugal na Copa do Mundo de 2010.

No confronto contra a Espanha nas oitavas de final, no dia 29 de junho de 2010, as câmeras de TV captaram claros sinais de insatisfação de Ronaldo com algumas decisões de Queiroz, antes de David Villa marcar o gol da vitória da Espanha aos 63 minutos, encerrando a jornada de Portugal no torneio.

E quando pediram a Ronaldo que explicasse a eliminação, o então craque do Real Madrid respondeu com uma frase que se tornou uma de suas declarações mais famosas com a seleção: "Falem com Carlos Queiroz".

Queiroz deixou o cargo em setembro de 2010, sendo substituído por Paulo Bento, que admitiu posteriormente que sua relação com Ronaldo se deteriorou com o passar do tempo.

Bento disse em entrevista à "Antena 1" em maio: "Se me perguntarem se a relação era como no início, a resposta é não. E se manter a relação exigisse de mim abrir mão dos meus princípios... então não. Deve haver hierarquias e elas devem ser respeitadas".

Microfone no lago: o início de outro capítulo

Com Fernando Santos, Ronaldo voltou à cena da polêmica, mas desta vez fora de campo.

Em 22 de junho de 2016, horas antes do decisivo confronto contra a Hungria na última rodada da fase de grupos da Eurocopa, em Lyon, Ronaldo atirou um microfone do canal "CMTV" em um lago.

Aquela edição do torneio terminou da melhor forma possível para Ronaldo e para Portugal, depois que a seleção conquistou o título, antes de ele fortalecer sua relação com Santos ao vencer a Liga das Nações da Europa em 2019.

Mas isso não impediu o retorno da polêmica em 2021, quando Ronaldo viveu dois incidentes de descontrole emocional no espaço de três meses, ambos ligados à braçadeira de capitão.

O primeiro aconteceu em 27 de março, durante o confronto entre Sérvia e Portugal nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ronaldo chutou a bola nos últimos instantes, acreditando que ela havia ultrapassado a linha do gol, mas o árbitro entendeu que ela não cruzou a linha por completo.

O capitão de Portugal protestou com veemência e recebeu um cartão amarelo, antes de deixar o campo furioso e jogar a braçadeira de capitão no gramado antes de se dirigir aos vestiários.

Três meses depois, mais precisamente em 27 de junho, a cena se repetiu durante a derrota de Portugal para a Bélgica nas oitavas de final da Euro 2020.

Após o apito final, Ronaldo dirigiu-se ao túnel do estádio "La Cartuja", em Sevilha, furioso, e deixou cair a braçadeira de capitão no chão, chutando-a antes que um dos membros da comissão técnica interviesse.

Copa de 2022: novo embate com Fernando Santos

Um ano e meio depois, Portugal voltou a um grande torneio, mas a polêmica não se ausentou de Ronaldo.

Na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, contra a Coreia do Sul, que era comandada por Paulo Bento, Ronaldo começou a partida como titular, depois de Portugal já ter garantido a classificação para a fase seguinte.

Fernando Santos decidiu substituir o capitão da seleção aos 66 minutos, mas Ronaldo não aceitou a decisão da melhor maneira, passando os minutos finais no banco de reservas.

Ele não foi titular na partida seguinte contra a Suíça, na qual Gonçalo Ramos ficou com seu lugar na escalação e marcou três gols durante a goleada por 6 a 1, mantendo sua posição na partida seguinte contra Marrocos.

Ronaldo entrou aos 51 minutos contra a seleção marroquina, mas não conseguiu salvar Portugal da eliminação após a derrota por 1 a 0, na última partida de Fernando Santos à frente da comissão técnica.

Em novembro de 2023, Santos revelou em entrevista ao "A Bola" que sua relação "muito forte" com Ronaldo sofreu um duro golpe após o confronto contra a Suíça.

E disse: "É verdade que, na manhã do dia da partida, quando lhe expliquei que ele não jogaria e por que não jogaria, ele interpretou mal a situação. Eu compreendo a reação dele? Sim, compreendo!".

Calmaria antes do retorno da polêmica

Roberto Martínez assumiu o comando de Portugal após a saída de Santos e manteve, ao longo de dois anos, uma relação próxima e tranquila com Ronaldo, antes de o capitão da seleção voltar ao círculo da polêmica mais uma vez.

Em 13 de novembro de 2025, Ronaldo recebeu um cartão vermelho durante o confronto contra a Irlanda, que terminou com a vitória de Portugal por 2 a 0, depois de agredir um dos jogadores do adversário, em uma partida que poderia ter definido a classificação de Portugal à Copa do Mundo de 2026.

A seleção portuguesa garantiu a classificação na rodada seguinte contra a Armênia, que terminou com uma vitória avassaladora por 9 a 1, em uma partida da qual Ronaldo esteve ausente do estádio "do Dragão".

E, com o avanço da idade, a participação de Ronaldo na Copa do Mundo de 2026 provocou novas críticas, mas as coisas pareciam caminhar para a calmaria após a nomeação de Jorge Jesus, com quem Ronaldo já havia trabalhado na temporada passada.

No entanto, o cenário voltou a se complicar com os acontecimentos recentes, começando pela polêmica em torno da situação de Ronaldo dentro da seleção, até sua saída da concentração de Portugal em Copenhague, às vésperas do duelo contra a Dinamarca, com a crise terminando na suspensão de Ronaldo e, em seguida, no anúncio de sua aposentadoria do futebol internacional.